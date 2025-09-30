„Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 5

In der Realityshow „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ von RTL leben mehrere bekannte Paare zeitweise unter einem Dach in Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen. Die Unterkunft ist eher funktional eingerichtet und bietet nur wenig Platz. Private Rückzugsmöglichkeiten stehen den Teilnehmenden daher nicht zur Verfügung.

Die Schlafräume sind unterschiedlich ausgestattet, und die Promis müssen selbst entscheiden, wie die Betten oder Sofas verteilt werden. Auch die Organisation des täglichen Lebens liegt in ihrer Verantwortung: Kochen, Abwaschen und Aufräumen übernehmen die Paare ohne Unterstützung von außen. Das soziale Miteinander entsteht somit allein durch die Absprachen der Kandidatinnen und Kandidaten im Haus.

Damit am Ende ein Siegerpaar gekürt werden kann, müssen regelmäßig Paare das Haus vorzeitig verlassen. Welches Paar in Folge 5 von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 das Haus räumen muss, erfahren Sie in diesem Artikel.

„Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus in Folge 5?

Für die Paare Tara und Dennis sowie Ryan und Lina stand eine entscheidende Aufgabe an: In der Exit-Challenge mussten sie ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Präzision und Konzentration gaben dabei den Ausschlag. Am Ende setzten sich Tara und Dennis durch, womit Ryan und Lina das Sommerhaus verlassen mussten. Kaum war der Auszug vollzogen, rückten allerdings schon neue Mitbewohner nach: Sarah Joelle und Ersin traten überraschend ins Haus ein. Mit ihnen ergaben sich neue Konstellationen, die von einigen Paaren sofort strategisch genutzt wurden.

Später am Abend kam es dann noch zu Spannungen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern. Nach lautstarken Diskussionen und gegenseitigen Vorwürfen verhärteten sich die Fronten zwischen zwei Paaren. Auch ein vermeintlich harmloser Scherz von Micha führte zu Konflikten: Edda reagierte empfindlich, wodurch die Situation eskalierte. In diesem Zusammenhang sprachen mehrere Paare offen von einem „Sommerhausfluch“, der ihre Beziehungen belasten könnte.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus?

Nach Folge 5 mussten diese zwei Paare bereits wieder ihre Koffer packen und vorzeitig aus dem Sommerhaus ausziehen:

Hanka Rackwitz und Pierre – raus in Folge 2

Ryan Wöhrl und Lina – raus in Folge 5

Welche Kandidaten sind im „Sommerhaus der Stars“ 2025 weiter dabei?

Diese Paaren haben weiterhin die Chance, sich den Sieg im „Sommerhaus der Stars“ 2025 zu sichern:

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Jochen und Tina Horst

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

Edda und Michael

Tara Tabitha und Dennis Lodi

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart

Louise Matejczyk und Pascal Zadow (Nachrücker)

Sarah Joelle Jahnel und Ersin (Nachrücker)

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Folge 5 als Wiederholung sehen

Folge 5 der Realityshow „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 ist bereits vor der regulären Ausstrahlung im Fernsehen auf der Streamingplattform RTL+ abrufbar. Dort steht sie nach Veröffentlichung dauerhaft bereit. Für den Zugang ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, das derzeit ab 8,99 Euro pro Monat angeboten wird.

Im linearen Programm übernimmt RTL die Übertragung der Folge am 14. Oktober 2025 zur Hauptsendezeit. Eine spätere Wiederholung ist nicht geplant.

Wann läuft die nächste Folge von „Das Sommerhaus der Stars“?

Die Sendetermine von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 sehen vor, dass Folge 6 ab dem 7. Oktober 2025 auf RTL+ bereitsteht. Im Free-TV zeigt RTL die Episode am 21. Oktober um 20.15 Uhr.