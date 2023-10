"Sommerhaus der Stars": Pia Tillmanns Exfreund hat sich aus absurdem Grund getrennt

Im "Sommerhaus der Stars" geraten Pia und Zico heftig aneinander, da das Thema "Musikgeschmack" bei Pia alte Wunden aufreißt, die ihr Ex-Freund verursachte.

Im " Sommerhaus der Stars" kommt so allerhand ans Licht, auch aus dem Privatleben der Stars. Bei einem Streit zwischen Pia Tillmann und ihrem Freund Zico Banach zu einem vermeintlich banalem Thema, kommt jedoch ans Licht, wie es zwischen Pia und ihrem Ex-Partner zur Trennung kam.

Der Streit zwischen dem Sommerhaus-Paar wurde durch die schlichte Frage von Zico an Vanessa entfacht, ob sie denn den gleichen Musikgeschmack hätten. Nachdem diese die Frage bejaht, setzt Zico hinterher, dass er und Pias Musikgeschmack komplett konträr wären. Das sieht Pia anders, findet es "Bullshit". Sie ist völlig aufgebracht. Nachdem Zico zu ihr sagt, sie solle mal herunterfahren steht sie auf und geht weg. "Bist du jetzt deswegen beleidigt?", ruft er Pia hinterher und sie meint nur: "Ja, wegen deinem Bullshit gerade."

"Sommerhaus der Stars": Zico und Pia streiten sich wegen Pias Ex-Freund

Zico will die Wogen glätten und sucht das Gespräch, doch statt Besänftigung und Versöhnung artet der Streit sogar noch aus wie im Video bei RTL zu sehen ist. Allerhand Schimpfworte fallen, weil Zico für Pias Reaktion kein Verständnis hat, denn was bei diesem Gespräch herauskommt ist, der wahre Grund, warum Pia sich durch dieses Thema so getriggert fühlt. "Du weißt genau, dass mein Ex-Freund sich getrennt hat, beziehungsweise mich beschissen hat mit einer anderen, weil sie einen besseren Musikgeschmack hatte“, erklärt Pia sich im "Sommerhaus der Stars".

Sommerhaus der Stars: Pia Tillmann erklärt, warum sie beim Thema "Musikgeschmack" so sensibel reagiert. Foto: RTL

"Sommerhaus der Stars": Pias Ex-Freund machte aus absurden Grund Schluss

Das ist mal eine Ansage und ein ganz schön bescheidener Grund jemanden zu betrügen und zu verlassen. Trotzdem hat Zico nur bedingt Verständnis, immerhin habe das mit ihm nichts zu tun, sondern es sei Pias Vergangenheit mit der sie lernen müsse klarzukommen. Pia ist dennoch verletzt: "Ich kann da nicht immer rational sein, weil das eine Geschichte hochschwemmt, die nicht cool war."

In einem Interview mit RTL nach dem "Sommerhaus der Stars" erklärt Pia auch noch einmal, dass dieses Thema "Verlustängste" bei ihr hervorrufe. Doch das Thema haben die beiden überwunden, sind gestärkt aus dem Sommerhaus gegangen, weil sie an ihrer Streitkultur gearbeitet haben und erwarten nun ein Baby zusammen.