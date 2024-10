„Splash! - Das Promi Pool Quiz“ gestern: Wiederholung, Teilnehmer, und Übertragung

RTL weiß um die Beliebtheit von Quiz-Shows bei den Zuschauern und geht 2024 daher mit neuen Quiz-Formaten an den Start. Neben „Wunder unserer Erde - das große GEO-Quiz“ präsentierte der Sender im Sommer 2024 auch „Splash! - Das Promi Pool Quiz“.

In der neuen Quiz-Show traten 40 Prominente in acht Teams gegeneinander an, um ihr Wissen in einem unterhaltsamen Wettbewerb unter Beweis zu stellen. Die Teilnehmer mussten Teamgeist und Intelligenz zeigen, während sie sich nicht vor einem Fall ins Wasser fürchten dürften. Wer eine Frage korrekt beantwortete, blieb trocken, doch wer keine richtige Antwort auf die Frage hatte, wurde von einem großen, rollenden Ball in den Pool befördert. Um die maximale Prämie von 25.000 Euro zu gewinnen, musste mindestens ein Teammitglied die Fragerunden trocken überstehen.

Moderiert wurde „Splash! - Das Promi Pool Quiz“ von Sophia Thomalla. Die Moderatorin feierte mit dem neuen TV-Format ihr Quiz-Show-Debüt. Neben „Splash! - Das Promi Pool Quiz“ moderiert Thomalla diesen Sommer auch wieder "Are You The One? Realitystars in Love" auf RTL++.

Welche Promis traten als Teilnehmer bei „Splash! - Das Promi Pool Quiz“ an? Hier in diesem Artikel erfahren Sie es! Außerdem zeigen wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

„Splash! Das Promi-Pool-Quiz“: So lagen die Sendetermine

Laut RTL waren für „Splash! Das Promi-Pool-Quiz“ insgesamt zwei Sendetermine angesetzt. Zu sehen gab es die Quiz-Show Ende Juli jeweils mittwochs zur Primetime um 20.15 Uhr.

Hier haben wir die Sendetermine zu „Splash! Das Promi-Pool-Quiz“ für Sie im Überblick:

„Splash! - Das Promi-Pool-Quiz“: Mittwoch, 24. Juli 2024, 20.15 Uhr, RTL

„Splash! - Das Promi-Pool-Quiz“: Mittwoch, 31. Juli 2024, 20.15 Uhr, RTL

Wo lief die Übertragung von „Splash! - Das Promi-Pool-Quiz“ im TV und Stream?

Um die Übertragung im TV kümmerte sich der Free-TV-Sender RTL. Hier wurde „Splash! - Das Promi-Pool-Quiz“ am 24. und 31. Juli 2024 jeweils um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Wer sich „Splash! - Das Promi-Pool-Quiz“ online im Stream anschauen wollte, konnte dafür das Streaming-Angebot von RTL+ nutzen. Für die Live-Übertragung im Stream war bei RTL+ allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Dieses gibt es ab 6,99 Euro im Monat und kann mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden.

Diese Promis waren als Teilnehmer bei „Splash! - Das Promi-Pool-Quiz“ dabei

Insgesamt 40 Promis, die in acht verschiedene Teams aufgeteilt sind, traten in zwei verschiedenen Ausgaben von „Splash! - Das Promi-Pool-Quiz“ gegeneinander an. Hier haben wir alle Teams inklusive Kandidaten für Sie aufgelistet:

„ Team Aquafitness“: Nadine Angerer, Philipp Boy, Pascal Hens, Sabrina Mockenhaupt & Ralf Moeller

„ Team Pool Beauties“: Evelyn Burdecki, Bruce Darnell, Rúrik Gíslason, Cathy Hummels & Franziska Knuppe

„ Team Summerjam“: Ross Antony, Lorenz Büffel, Menderes Bağci, Joey Heindle & Loona

„ Team Moderation“: Angela Finger-Erben, Mareile Höppner, Gülcan Kamps, Bella Lesnik & Frauke Ludowig

„ Team der Rosen“: Michelle (Mimi) Gwozdz, Paul Janke, Yeliz Koc, Filip Pavlović & Dominik Stuckmann

„ Team VIP Bereich“: Jenny Elvers, Antonia Hemmer, Claudia Obert, Pam Pengco & Cora Schumacher

„ Team Poolboys“: Max Bornmann, Yasin Mohamed, Tommy Pedroni, René Casselly & Serkan Yavuz

„ Team Bauer sucht Frau“: Anja, Bruno, Antje, Arne & Michael K.

Icon Vergrößern Bruce Darnell bei "Splash! Das Promi-Pool-Quiz" auf RTL+. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Bruce Darnell bei "Splash! Das Promi-Pool-Quiz" auf RTL+. Foto: RTL

Gibt es eine Wiederholung von „Splash! - Das Promi-Pool-Quiz“?

Eine Wiederholung von „Splash! - Das Promi-Pool-Quiz“ im TV gibt es leider nicht. Im Stream wird „Splash! - Das Promi-Pool-Quiz“ bei RTL+ jedoch mindestens sieben Tage lang nach TV-Ausstrahlung kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wie lauteten die Spielregeln von „Splash! - Das Promi-Pool-Quiz“?

In jeder Show traten vier Teams aus jeweils fünf Promis gegeneinander an. Die Teilnehmer mussten in zehn Spielrunden Multiple-Choice-Fragen beantworten und konnten dabei zwischen verschiedenen Antwortmöglichkeiten wählen. Sie standen am Rand eines großen Pools, während sie ihre Entscheidungen trafen. Die Anzahl der richtigen Antworten entsprach der Anzahl der Spieler, die noch auf der Plattform standen.

Das Besondere an der Show war die Rampe hinter den Teilnehmern, auf der riesige Bälle platziert waren. Mit der Bekanntgabe der Antworten stieg die Spannung: Wer richtig lag, blieb trocken. Wer falsch antwortete, wurde von einem Riesenball in den Pool gestoßen und musste das Ausscheiden in Kauf nehmen.

Mit jeder falschen Antwort kam eine weitere Option zu den insgesamt sechs Antwortmöglichkeiten der nächsten Runde hinzu. Die Teams mussten so lange wie möglich durchhalten, denn für die Gewinner wartete ein Preisgeld von bis zu 25.000 Euro. Ziel war es, dass mindestens ein Teammitglied bis zum Schluss trocken bleibt, um das Geld für die Teamkasse zu sichern.