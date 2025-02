Super Bowl 2025: Eagles vs. Chiefs - Termin, Übertragung und Halbzeit-Show

Jedes Jahr im Februar findet das Finale der National Football League (NFL) statt: der Super Bowl. Das Sportereignis zählt zu den größten Einzelveranstaltungen weltweit und zieht jährlich ein Milliardenpublikum vor die Bildschirme. Aufgrund der enormen Reichweite sind die Werbespots während der Übertragung besonders begehrt. Für 30 Sekunden Sendezeit beim Super Bowl werden inzwischen bis zu 5 Millionen US-Dollar verlangt. Auch Lieferdienste profitieren erheblich von diesem Tag: Einige Dienstleister verdienen ein Drittel ihres Jahresumsatzes allein am Tag des Super Bowls.

Das Sieger-Team des Super Bowls erhält jedes Jahr die Vince Lombardi Trophy, benannt nach dem ehemaligen Trainer der Green Bay Packers. Die Trophäe wird von dem Juwelierhersteller Tiffany & Co. gefertigt und hat einen Wert von rund 25.000 US-Dollar. Beim Super Bowl 2024 ging die Trophäe an die Kansas City Chiefs.

Neben dem Football-Spiel steht ein weiterer Programmpunkt beim Super Bowl stark im Fokus: die Halbzeit-Show. Auch hier werden jedes Jahr aufs Neue keine Mühen gescheut, um die bekanntesten Künstlerinnen und Künstler auf dem Spielfeld performen zu lassen. Obwohl die auftretenden Künstler keine Gage für ihre Performances erhalten, dürfte ein Auftritt beim Super Bowl eines der größten Ziele vieler Musikerinnen und Musiker sein. Die Show zieht jährlich ein weltweites Millionenpublikum vor die Bildschirme und verschafft den Stars eine enorme mediale Präsenz, die oft langfristig von kommerziellem Wert ist.

An welchem Termin findet der Super Bowl 2025 statt? Wer spielt gegeneinander? Wo wird das Sportevent in Deutschland übertragen und wer tritt 2025 in der Halbzeit-Show auf? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alle wichtigen Infos, die bislang zum Super Bowl 2025 bekannt sind.

Super Bowl: Termin 2025 - Wann findet das NFL-Finale statt?

Der 59. Super Bowl wird am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome in New Orleans ausgetragen, dem Heimstadion der New Orleans Saints. Das Stadion bietet Platz für 73.208 Zuschauer und wird damit bereits zum achten Mal seit 1978 Schauplatz des NFL-Finales sein. Zuletzt fand das große Endspiel dort im Jahr 2013 statt.

Der „Kickoff“ erfolgt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 00.30 Uhr deutscher Zeit, womit das Event in Deutschland in den frühen Morgenstunden des 10. Februar verfolgt werden kann.

Eagles vs. Chiefs: Diese Mannschaften treten gegeneinander an

Am 9. Februar 2025 kommt es im Super Bowl LIX zur Neuauflage des Endspiels von vor zwei Jahren: Die Kansas City Chiefs treffen erneut auf die Philadelphia Eagles. 2023 lieferten sich beide Teams ein spannendes Duell, das die Chiefs mit 38:35 für sich entschieden. Nun könnte Kansas City Geschichte schreiben – mit dem dritten Super-Bowl-Sieg in Folge.

Die Chiefs haben erneut eine starke Saison hinter sich. Mit 15 Siegen und 2 Niederlagen sicherten sie sich den ersten Platz in der AFC und bewiesen einmal mehr ihre Dominanz. Quarterback Patrick Mahomes ist das Herz der Mannschaft, doch auch Travis Kelce spielt eine Schlüsselrolle. Das Duo hat bereits zwei Titel zusammen geholt und will nun den historischen „Three-Peat“ schaffen.

Die Eagles starteten mit einigen Schwierigkeiten in die Saison, stabilisierten sich aber schnell und beendeten die reguläre Spielzeit mit einer Bilanz von 14 Siegen und 3 Niederlagen. Besonders die Verpflichtung von Running Back Saquon Barkley in der Offseason zahlte sich aus. Mit 2.005 Rushing Yards und 13 Touchdowns avancierte er zum wichtigsten Spieler der Offense. Barkleys explosive Läufe machen die Eagles unberechenbar – und könnten im Super Bowl den Unterschied ausmachen.

Super Bowl 2025: Wer tritt in der Halbzeit-Show auf?

Stars wie Rihanna, Prince, Michael Jackson und The Weeknd haben bei früheren Super Bowls mit ihren Halbzeitshows oft mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen als die Sportler auf dem Spielfeld. Auch 2025 wird das Football-Event in New Orleans wieder ein Millionenpublikum vor die Bildschirme locken, sowohl in den USA als auch im Rest der Welt.

Die National Football League (NFL) hat angekündigt, dass der US-Rapper Kendrick Lamar die Halbzeitshow des kommenden Super Bowls gestalten wird. Der 37-jährige Musiker aus Los Angeles, der unter anderem mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, machte die Nachricht in einem Instagram-Video öffentlich und schrieb: „Ich möchte nicht, dass ihr es verpasst. Wir treffen uns am 9. Februar 2025 in New Orleans. Tragt eure besten Kleider, selbst wenn ihr von zu Hause aus zuschaut.“

Kendrick Lamar war bereits 2022 gemeinsam mit Künstlern wie Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent und Mary J. Blige Teil der Super Bowl-Halbzeitshow. Zuletzt sorgte er vor allem mit einem musikalischen Schlagabtausch mit Rapper Drake für Schlagzeilen. Sein Song „Not Like Us“ wurde dabei zu einem riesigen Erfolg.

Icon Vergrößern Der Rapper Kendrick Lamar performt in der Halbzeit-Show des 59. Super Bowls. Foto: Ricardo Rubio, dpa/EUROPA PRESS Icon Schließen Schließen Der Rapper Kendrick Lamar performt in der Halbzeit-Show des 59. Super Bowls. Foto: Ricardo Rubio, dpa/EUROPA PRESS

Donald Trump als Gast beim Super Bowl

Zudem wird erstmals in der Geschichte ein amtierender US-Präsident beim Super Bowl anwesend sein. Donald Trump hat seine Teilnahme am Super Bowl LIX angekündigt, wie mehrere Medien berichten.

In diesem Zusammenhang soll die NFL entschieden haben, den Schriftzug „End Racism“ aus den Endzonen zu entfernen. Stattdessen werden die Botschaften „Choose Love“ und „It Takes All of Us“ gezeigt. Dies ist das erste Mal seit 2021, dass „End Racism“ nicht in den Endzonen des Super Bowls zu sehen sein wird. Die Liga begründet diesen Schritt mit der Absicht, auf aktuelle nationale Ereignisse einzugehen und die Botschaften entsprechend anzupassen.

Übertragung des Super Bowls 2025 im TV und Stream

Das Finale der NFL-Saison wird 2025 von RTL im Free-TV übertragen. Zusätzlich stellt der Sender das Spiel über die Plattform RTL+ auch als Livestream zur Verfügung. Die Vorberichterstattung zur Einstimmung startet am 9. Februar 2025, um 23.15 Uhr. Um den Super Bowl 2025 live im Stream bei RTL+ sehen zu können, ist mindestens das kostenpflichtige Premium-Paket für 8,99 Euro im Monat nötig.

Neben RTL gibt es weitere Optionen, um den Super Bowl 2025 verfolgen zu können. Das Event wird ebenfalls über den kostenpflichtigen NFL Game Pass sowie beim Streaming-Dienst DAZN angeboten.