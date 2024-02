"Das Supertalent" 2024: Diese Kandidaten kämpfen heute im Finale um den Sieg

"Das Supertalent" 2024 neigt sich dem Ende zu: Heute am 17. Februar steigt bereits das große Finale. Hier erfahren Sie, welche Talente dann um den Sieg kämpfen.

Seit Ende Januar läuft "Das Supertalent" 2024 auf RTL. Es ist bereits die 16. Staffel der Sendung, deren Konzept darin besteht, dass die Teilnehmer ihre individuellen Talente vor der vierköpfigen Jury und dem Publikum unter Beweis stellen. Neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell nehmen in diesem Jahr auch die "Let's-Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova und Model Anna Ermakova am Jurypult Platz.

Inzwischen steuert "Das Supertalent" 2024 mit großen Schritten auf das Finale zu. Heute am 17. Februar ist es bereits soweit - in der vierten und letzten Episode entscheidet sich, wer "Das Supertalent" 2024 wird. Welche Kandidaten sich einen Platz im Finale sichern konnten, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

"Das Supertalent" 2024: Das sind die Finalisten von heute Abend

Tanzgruppe "Mystery"

In Folge 1 vergab Bruce Darnell seinen Goldenen Buzzer an die Tanzgruppe "Mystery". Die Tänzerinnen und Tänzer tragen bereits die Titel "Westdeutscher Meister" und "Deutscher Meister", ihr Trainer Marvin Conen darf sich sogar als Weltmeister bezeichnen. Nun hofft die Gruppe darauf, das Publikum im Finale erneut begeistern zu können.

Opernsänger Maximilian von Lüttgendorf

In Folge 2 rührte der Österreicher Maximilian von Lütgendorff die Zuschauer mit seinem Gesang zu Tränen. Nachdem er seine Leidenschaft zum Singen bereits zu Schulzeiten entdeckte, ist er seit 2014 als freischaffender Opernsänger tätig. Mit seiner Darbietung überzeugte er Ekaterina Leonova so sehr, dass sie den Goldenen Buzzer drückte und Maximilian direkt ins Finale schickte.

Zirkusartist Denys Zhygaltsov

Wie seine Kollegin Ekaterina Leonova vergab auch Dieter Bohlen seinen Goldenen Buzzer in Folge 2. Der 30-jährige Zirkusartist Denis Zhygaltsov präsentierte der Jury sein Talent in schwindelerregender Höhe: Flying Pole ist eine Art des Pole Dance, bei der man in der Luft hängt und akrobatische Tricks ausführt. Für seine Performance wurde Denys von Dieter mit dem Goldenen Buzzer belohnt - somit steht auch er im Finale.

Tanzgruppe "Black Widow"

"Black Widow" ist eine italienische Tanzgruppe, bestehend aus jungen Tänzerinnen. In Folge 3 von "Das Supertalent" 2024 performten sie gemeinsam einen magischen 1000-Hände-Tanz. Jurymitglied Anna Ermakova zeigte sich von diesem Auftritt besonders beeindruckt und vergab ihren Goldenen Buzzer. Im Finale gibt es also ein Wiedersehen mit "Black Widow".

Tanzgruppe "The Blackouts"

Die aus der Schweiz stammenden Brüder Elias und Jonas Schneider überzeugten die Jury mit ihrer Tanzgruppe, die unter dem Namen "The Blackouts" auftritt. Ihr besonderes Markenzeichen sind die LED-Anzüge, welche die Tänzer tragen - daher rührt auch der Name "The Blackouts". Ob sie sich im Finale gegen die starke Konkurrenz durchsetzen können, bleibt abzuwarten.

Die Ramadhani Brothers

Fadhili Ramadhani und Ibrahim Jobu Mwiamese kommen aus Tansania und sind ein eingespieltes Duo. Mit ihrer spektakulären Kopf-auf-Kopf-Balance hinterließen sie einen bleibenden Eindruck bei der Jury um Dieter Bohlen und Co. In der französischen Version von "Das Supertalent" schafften sie es auch schon bis ins Finale. Nun haben sie erneut die Chance auf den Sieg.

Das "Bomba Trio"

Noam Davidovich, Amit Gerbi und Yaron Davidovich bilden das sogenannte "Bomba Trio". Die drei kommen aus Israel und gaben auf der Bühne von "Das Supertalent" 2024 einen komödiantischen Nackttanz zum Besten. Mit ihrem ungewöhnlichen Auftritt sicherten sich die Mitglieder des "Bomba Trios" einen Platz im Finale.

"Bauchsänger" Daniele Tommasi und Naimana Casanova

Daniele und Naimana kommen beide aus Italien und sind von Beruf Opernsänger. Als Naimana auf der Straße Opern sang, lernte sie Daniele kennen. Seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Auch ihrem besonderen Talent, dem Bauchgesang, widmen sie sich zusammen. Im großen Finale haben Daniele und Naimana die Chance, Jury und Publikum endgültig von sich zu überzeugen.

Zirkusartist Dalton Sessumes

Dalton ist US-Amerikaner und arbeitete früher als Quantenphysiker, weil ihn das Verhalten von Atomen und anderen winzigen Objekten schon früh faszinierte. Nach seinem Master in Physik kündigt er jedoch seinen Job, um als Zirkuskünstler zu arbeiten. Sein Ziel bestand darin, seine technischen,- wissenschaftlichen und künstlerischen Talente miteinander zu verbinden. Bei "Das Supertalent" 2024 präsentierte er eine Tanzchoreographie mit seinen "Dancing Drones".

Opernsänger Alexander Doghmani

Der 17-jährige Alexander aus dem Erzgebirge singt, seitdem seine Mutter ihn einst zum klassischen Gesangsunterricht anmeldete. Mit seiner Interpretation der Arie "Der Hölle Rache" aus Mozarts Zauberflöte konnte er die Jury bei "Das Supertalent" 2024 von sich begeistern. Zuvor hatte Alexander nur Auftritte vor einigen Stammgästen im Hotel seiner Eltern.

Wo wird das Finale von "Das Supertalent" 2024 übertragen?

Die Übertragung von "Das Supertalent" 2024 findet sowohl im linearen Fernsehen als auch über den Online-Streamingdienst RTL+ statt. Somit gibt es auch das Finale am 17. Februar ab 20.15 Uhr wie gewohnt im Free-TV zu sehen. Auf RTL+ stehen die Episoden parallel zur TV-Ausstrahlung als Stream bereit. Falls Sie das Finale verpassen sollten, besteht die Möglichkeit, die entscheidende Folge von "Das Supertalent" 2024 nachträglich in der Mediathek anzuschauen.