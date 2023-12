Tatort heute aus Münster: "Der Mann, der in den Dschungel fiel"

Im Tatort heute (10.12.2023) begleiten Thiel und Boerne die dramatische Rückkehr von Starautor Stan Gold nach Münster - ein Fest für Fans von Detlev Buck. Lohnt sich "Der Mann, der in den Dschungel fiel"?

"Der Mann, der in den Dschungel fiel" heißt der Tatort heute aus Münster . Der Krimi läuft am Sonntagabend (10.12.2023, 20.15 Uhr) im Ersten.



In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (10.12.2023) aus Münster im Schnellcheck

Stan Gold (Detlev Buck), ein verloren geglaubter Sohn der Stadt, kehrt aus dem paraguayischen Dschungel in seine Heimat zurück. Gold ist nicht nur inzwischen Starautor, sondern auch Münsters neuer Stadtschreiber - und ein ehemaliger Mitschüler von Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl). Nur hieß er damals nicht Stan Gold, sondern schlicht Hotte Koslowski und war auch sonst eher mittelmäßig.

Dass der seinen späten Triumph länger als ein paar Stunden genießen kann, hat er nur dem beherzten Eingreifen von Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) zu verdanken. Denn kaum ist der neue Stadtschreiber gekürt, stirbt er um ein Haar an einem anaphylaktischen Schock. Und das ist erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe von dramatischen Ereignissen, in die Stan Gold verwickelt wird.

Sorge um Stan Gold: Prof. Boerne kommt im letzten Moment zur Hilfe, als Gold bei der Preisverleihung vermeintlich Opfer eines Anschlags wird. Foto: Frank Dicks, WDR

Tatort Kritik: Lohnt sich "Der Mann, der in den Dschungel fiel"?

Der Tatort heute aus Münster bietet die klassischen falschen Fährten, einen ebenso skrupellosen wie phantomartigen Waffenhändler auf angeblichem Rachezug, eine Leiche im Bett. Da ist – ebenfalls wie immer – so einiges ein bisschen arg drüber, weil arg konstruiert, inklusive Showdown. Aber Detlev Buck alias Stand Gold reißt das raus, schreibt Andreas Frei in unserer Tatort-Kolumne.

Großartig gespielt von Detlev Buck: Stan Gold ist ein gefeierter Bestseller-Autor und Münsters neuer Stadtschreiber. Foto: Frank Dicks, WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Münster

Frank Thiel : Axel Prahl

: Prof. Karl-Friedrich Boerne : Jan Josef Liefers

: Silke Haller "Alberich": ChristTine Urspruch

"Alberich": ChristTine Urspruch Staatsanwältin Klemm: Mechthild Großmann

Mirko Schrader : Björn Meyer

: Herbert Thiel : Claus D. Clausnitzer

: Stan Gold : Detlev Buck

: Sabina Kupfer : Eva Verena Müller

Tatort Kommissare: Thiel und Boerne sind die Ermittler in Münster

Seit 2002 ermitteln Frank Thiel und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar und der schnöselige Rechtsmediziner sind die Quoten-Könige im Tatort - Werte jenseits der zwölf Millionen sind für das ungleiche Duo nichts Außergewöhnliches.

Thiel kommt geschieden aus Hamburg nach Münster. Er ist kein Mann der großen Worte, Aufregungen sind ihm verhasst. Thiel fährt mit dem Fahrrad zum Dienst, Statussymbole bedeuten ihm nichts. Seine Marke ist die Unauffälligkeit.

Der elitäre Boerne wirkt da an Thiels Seite wie ein beißender Kontrast. Der feinsinnige Mediziner ist ein eloquenter Plauderer, der sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Seine Hobbies: schöne Autos, Reiten, Golf, Oper, gutes Essen. Kollegen haben es nicht immer leicht mit dem eingebildeten Professor: Boerne kann alles, weiß alles - erleidet damit aber auch nicht selten Schiffbruch.

