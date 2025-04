„The Biggest Loser“ 2025 am 13. April – Wer ist raus in Folge 14?

Am 12. Januar startete die neue Staffel der Abnehm-Show „The Biggest Loser“ auf der griechischen Insel Naxos. Auch 2025 begleiten die Kameras wieder Teilnehmende, die ihr Gewicht reduzieren möchten – unterstützt von professionellen Coaches und medizinischem Personal. Während zentrale Elemente wie die wöchentliche Gewichtskontrolle und das Training unter Anleitung bestehen bleiben, bringt die aktuelle Staffel einige Veränderungen mit sich. Eine zentrale Neuerung betrifft den Ablauf des Wettbewerbs: Statt wie bisher in Teams anzutreten, treten die Kandidatinnen und Kandidaten nun als Einzelpersonen gegeneinander an.

An der Besetzung der Coach-Rollen hat sich hingegen nichts geändert. Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin begleiten weiterhin die Teilnehmenden. Sie übernehmen die Trainingsplanung und unterstützen beim Erreichen individueller Ziele. Auch der langjährige Camp-Arzt Dr. Jan Arndt ist erneut Teil des Teams. Er steht für medizinische Betreuung zur Verfügung und begleitet den Prozess mit regelmäßigen Gesundheitschecks.

Am 13. April 2025 begann die letzte Woche des Abnehm-Camps. Die verbleibenden Kandidatinnen und Kandidaten von „The Biggest Loser“ 2025 traten in einer finalen Herausforderung gegeneinander an, um sich einen Platz im Finale zu sichern. Entscheidend für den Einzug war die Leistung auf der Waage. Wer ist raus in Folge 14? Wer hat es ins große Finale geschafft? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos.

„The Biggest Loser“ 2025: Wer musste die Show in Folge 14 verlassen?

Im Halbfinale der Abnehm-Show „The Biggest Loser“ 2025 standen sechs der ursprünglich 14 Teilnehmenden. Eine körperlich fordernde Challenge entschied darüber, welche fünf von ihnen mit einem Gewichtsbonus in das entscheidende Wiegen vor dem Finale gehen durften. Die Aufgabe bestand darin, einen Parcours insgesamt 14 Mal zu absolvieren. Die schnellsten fünf Teilnehmenden wurden mit einem Bonus auf den Gewichtsverlust belohnt. Ein solcher Bonus kann beim letzten Wiegen entscheidend sein.

Besonders Kandidat Purja hatte sich vorgenommen, in der Challenge ein Zeichen zu setzen. Doch beim Überwinden einer Holzmauer kam es zu einer Verzögerung: Seine Höhenangst ließ ihn zögern, was ihn Zeit kostete. Trotz Überwindung dieser Hürde reichte seine Leistung nicht für einen der fünf Bonusplätze. Jonas, der sich den ersten Platz in der Challenge sicherte und damit einen Bonus von einem Kilogramm erhielt, konnte diesen Vorteil nicht nutzen. Beim finalen Halbfinal-Wiegen wurde er aber doch von Purja überholt, der trotz fehlenden Bonus einen größeren Gewichtsverlust erzielte. Jonas verpasste somit knapp das Finale. Neben Jonas mussten sich auch Sara und Roswitha aus dem Wettbewerb verabschieden.

Welche Kandidaten sind bei „The Biggest Loser“ 2025 noch dabei?

Durch das Wiegen im Halbfinale stehen die drei Finalisten fest, die um den Titel „The Biggest Loser“ 2025 kämpfen:

Purja (20) aus Hamburg

Ben (42) aus Weil am Rhein

Nicole (38) aus Neuhofen (Österreich)

Halbfinale von „The Biggest Loser“ 2025: Folge 14 von Staffel 17 als Wiederholung sehen

Folge 14 von „The Biggets Loser“ 2025 gibt es ausschließlich auf der Streming-Plattform Joyn in der Wiederholung zu sehen. Dort ist das Halbfinale bereits seit einer Woche abrufbar.

Wann läuft das Finale von „The Biggest Loser“ 2025?

Seit dem 12. Januar 2025 lief jeden Sonntag eine neue Folge von „The Biggest Loser“ 2025 über die Bildschirme. Für das Finale sehen die Sendetermine der Abnehm-Show allerdings einen anderen Wochentag vor. Das Finale von „The Biggest Loser“ wird am Montag, dem 14. April 2025, um 20.15 Uhr auf Sat.1 übertragen.