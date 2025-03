„The Biggest Loser“ 2025 am 30. März: Wer ist raus in Folge 12?

Seit Jahresbeginn begeistert die neue Staffel von „The Biggest Loser“ die Zuschauer. Am 30. März strahlte Sat.1 die zwölfte Episode der 17. Staffel aus. Auch in diesem Jahr stellen sich motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der großen Aufgabe, ihr Leben grundlegend zu transformieren. Mit Unterstützung erfahrener Coaches haben sie sich vorgenommen, alte Routinen zu durchbrechen, sich intensiven Trainingseinheiten zu stellen und ihre Ernährung nachhaltig umzustellen. Doch das Ziel ist weitaus mehr als der reine Gewichtsverlust – es geht um eine ganzheitliche Veränderung, sowohl emotional als auch mental.

In der jüngsten Episode standen neue Prüfungen bevor: Vom Wiegen über anspruchsvolle Trainingseinheiten bis hin zur Festigung der Disziplin in der Ernährung – jede Herausforderung brachte die Teilnehmer näher an ihre persönliche Transformation. Doch wer fand sich am Ende unter der gelben Linie wieder? Wir kennen die Antwort darauf.

„The Biggest Loser“ 2025: Wer musste die Show in Folge 12 verlassen?

In Folge 11 von „The Biggest Loser“ 2025 hatte ein Umstyling stattgefunden. Styling-Expertin Martina Reuter war nach Naxos gereist, um die körperlichen Fortschritte der Teilnehmer mit neuen Looks zu betonen. Während nicht alle von den Outfits begeistert waren, fand Kandidatin Sara Trost in einem Kleid, das ihr vor der Show nicht gepasst hatte.

Die Episode endete mit einer emotionalen Überraschung: Die Kandidaten präsentierten ihre Verwandlung bei einem Gala-Abend ihren Familien und Freunden. Um die positive Stimmung zu bewahren, entschieden die Coaches, diesmal niemanden nach Hause zu schicken.

Doch nun zur neuen Realität – was ist beim Sendetermin der Folge 12 am Sonntagnachmittag des 30. März passiert? Es gab diesmal eine „Matchfield-Woche“, bei der die „Loser“ in gleich drei Challenges die Zähne zeigen mussten und Boni sammeln konnten. Wie immer war es hochspannend – nicht nur die Hitliste der Pfunde-Verlierer entschied, sondern eben auch die Bonuspunkte rechnete der freundlich-gnadenlose Computer mit ein. Zum Schluss mussten Ben und Michelle zittern, aber Ben hatte noch ein paar Pluspunkte auf seinem Konto und kam mit einem blauen Auge davon. Letztlich fand sich Michelle mutterseelenallein unter dem gelben Strich. Sie musste das Camp verlassen.

Welche Kandidaten sind bei „The Bigegst Loser“ 2025 noch dabei?

Diese Männer und Frauen dürfen sich über das Weiterkommen freuen:

Angelina (35) aus Hattingen

Ben (42) aus Weil am Rhein

Jonas (23) aus Polheim

Nicole (38) aus Neuhofen (Österreich)

Purja (20) aus Hamburg

Roswitha (50) aus Narr (Österreich)

Sara (26) aus Hattersheim

„The Biggest Loser“ 2025: Folge 12 von Staffel 17 als Wiederholung sehen

Episode 12 von „The Biggest Loser“ 2024 wird am Dienstag, 1. April 2025, um 2.50 Uhr im Free-TV bei Sat.1 wiederholt. Auf der Streaming-Plattform Joyn sind die Folgen immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung abrufbar. Wer die Sendung im linearen Fernsehen verpasst hat, kann sie auch später noch kostenlos auf Joyn ansehen.

Wann läuft die nächste Folge von „The Biggest Loser“ 2025?

Staffel 17 der Abnehmshow neigt sich so langsam ihrem Ende zu. Nach Folge 12 stehen nur noch zwei weitere Episoden auf dem Programm. Die nächste Ausgabe flimmert am Sonntag, 6. April 2025, um 17.45 Uhr bei Sat.1 über die Monitore.