„The Biggest Loser“ 2025 heute am 16. März – Wer ist raus in Folge 10?

Seit zwei Monaten läuft die 17. Staffel von „The Biggest Loser“. Am 16. März wurde bereits die zehnte Folge der aktuellen Staffel auf Sat.1 ausgestrahlt. Auch diesmal haben sich zahlreiche Kandidaten bei „The Biggest Loser“ 2025 vorgenommen, ihr Leben grundlegend zu verändern. Sie werden dabei von erfahrenen Coaches unterstützt und arbeiten hart daran, ihre Gewohnheiten zu überdenken. Intensive Trainingseinheiten und eine drastische Umstellung der Ernährung sind Teil des Programms. Der Weg zu einem gesünderen Leben erfordert jedoch nicht nur körperliche, sondern auch emotionale Stärke.

Die zehnte Folge trägt den Titel „Buddeln oder Puzzeln?“. Am Ende der Episode mussten die Coaches Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin sich sogar von zwei Kandidaten verabschieden. Wer in Folge 10 von „The Biggest Loser“ 2025 abreisen musste, erfahren Sie hier.

„The Biggest Loser“ 2025: Wer musste die Show in Folge 10 verlassen?

In der zehnten Woche hatten sich die zwei Coaches ein besonderes Ziel gesetzt: Sie wollten ihre Schützlinge bis an ihre Grenzen bringen und testen, wie sie unter Druck und Stress reagieren.

Die ehemalige Kickboxerin Christine Theiss nahm Kandidat Jonas besonders ins Visier. Während des Box-Trainings stellt sie ihm die Frage: „Kannst du mit dem Druck umgehen oder sorgt der dafür, dass du scheiterst?“. Jonas gab zunächst zu verstehen, dass er sich unter Druck sicher fühle. „Unter Druck habe ich keine Fehler gemacht. Wenn ich zu lasch war, habe ich Fehler gemacht.“, erklärte er. Doch Christine Theiss ist der Meinung, dass diese Selbsteinschätzung nicht zutreffend ist. Sie glaubt, dass er Schwierigkeiten hat, mit Stress umzugehen. Sie forderte Jonas heraus, noch mehr aus sich herauszuholen, doch er reagierte darauf sensibel und fühlte sich angegriffen. „Lasst mich doch bitte einfach gehen“, bat er verzweifelt kurz vor dem Moment, in dem er emotional zusammengebrochen ist. Doch trotz seiner Erschöpfung blieb Jonas weiterhin im Rennen.

Am Schluss der zehnten Folge bestimmte wieder die Waage, wer aus welchem Team ausscheidet. Gleich für zwei Kandidaten endete die Teilnahme an „The Biggest Loser“ 2025 in dieser Woche: Team Gelb konnte im Vergleich zu Team Blau weniger Gewicht verlieren. Besonders Toni und Franz hatten diesmal eine etwas schlechtere Leistung im Vergleich zu ihren Mitstreiter erzielt, weshalb die beiden die Show in Folge 10 verlassen mussten.

Welche Kandidaten sind bei „The Biggest Loser“ 2025 nach Folge 10 weiterhin dabei?

14 Kandidatinnen begaben sich 2025 auf die Reise bei „The Biggest Loser“. In den vergangenen Wochen mussten jedoch sechs Teilnehmer das Camp verlassen. Diese acht Kandidaten haben nach wie vor die Chance, bei „The Biggest Loser“ 2025 weiterhin kräftig abzunehmen:

Angelina (35) aus Hattingen

Ben (42) aus Weil am Rhein

Jonas (23) aus Polheim

Michelle (27) aus Köln

Nicole (38) aus Neuhofen (Österreich)

Purja (20) aus Hamburg

Roswitha (50) aus Narr (Österreich)

Sara (26) aus Hattersheim

„The Biggest Loser“ 2025: Folge 10 von Staffel 17 in der Wiederholung sehen

Die zehnte Folge von „The Biggest Loser“ 2025 wird am Dienstag, den 18. März 2025, um 2.45 Uhr nachts erneut im Free-TV ausgestrahlt. Zudem sind die Episoden auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar, wo sie bereits eine Woche vor der Fernsehausstrahlung angesehen werden können. Wer die Sendung im TV verpasst, hat die Möglichkeit, sie dort später nachzuholen.

Wann läuft die nächste Folge 11 von „The Biggest Loser“ 2025?

Nach Folge 10 verbleiben nur noch vier weitere Ausstrahlungen. Ein Blick auf die Sendetermine von „The Biggest Loser“ 2025 zeigt, dass das Finale für den 14. April 2025 angesetzt ist. Zuvor wird aber erstmal Folge 11 am Sonntag, dem 23. April 2025, um 17.45 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt.