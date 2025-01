„The Biggest Loser“ 2025 am 26. Januar – Wer ist raus in Folge 3?

Auf der griechischen Insel Naxos wagten 14 Teilnehmer von „The Biggest Loser“ 2025 den großen Neustart. Mit einem gemeinsamen Gewicht von fast zwei Tonnen – umgerechnet etwa zwei ausgewachsene VW-Käfer – stehen sie vor der Aufgabe, ihr Leben grundlegend zu verändern. Ziel der Show ist es, nicht nur Pfunde zu verlieren, sondern auch die Grundlage für ein gesünderes und aktiveres Leben zu schaffen.

Unterstützt werden die Kandidaten von den Trainern Dr. Christine Theiss, einer ehemaligen Weltmeisterin im Kickboxen, und Ramin Abtin. Beide begleiten die Teilnehmer sowohl körperlich als auch mental durch die intensive Zeit der Veränderung.

Die Reise endet für einen von ihnen nicht nur mit einem verbesserten Lebensgefühl, sondern auch mit einem Preisgeld von 50.000 Euro. Bis dahin ist es jedoch ein weiter Weg voller Anstrengungen und persönlicher Grenzen, die es zu überwinden gilt. Naxos dient dabei nicht nur als Drehort, sondern auch als inspirierender Hintergrund für diesen Neuanfang.

Am 26. Januar 2025 wurde die dritte Folge von „The Biggest Loser“ auf Sat.1 ausgestrahlt. Wer musste die Show verlassen? Ist der Traum von den 50.000 Euro für jemanden bereits geplatzt, oder haben noch alle Teilnehmenden die Chance auf den Hauptgewinn? Alle Details zu Folge 3 von „The Biggest Loser“ 2025 finden Sie hier.

„The Biggest Loser“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 26. Januar 2025?

In der zweiten Woche von „The Biggest Loser“ 2025 standen die Teilnehmenden erstmals auf der Waage – mit teils überraschenden Ergebnissen. Gleichzeitig stellte ein Kühlschrank voller Snacks wie Süßigkeiten, Salami und Softdrinks ihre Willenskraft auf die Probe. Bei der ersten Team-Challenge zeigte sich, wer besonders motiviert ist und sich einen Bonus für die nächste Waage sichern konnte. Zum Glück mussten sich die Kandidaten in dieser Folge noch von niemandem verabschieden.

In der dritten Woche von „The Biggest Loser“ sorgte ein Vorfall für Aufregung: Zwei Schokoriegel verschwinden aus dem „Guilty Pleasure“-Kühlschrank. Die spannende Frage: Wer konnte der Versuchung nicht widerstehen? Zudem traten die Teilnehmenden erstmals als Paare an und stellten in Wettkämpfen und sportlichen Herausforderungen ihren Teamgeist auf die Probe.

Und dann – viel Lärm um nichts? „The Biggest Loser“-Coach Ramin Abtin kündigte bedeutungsvoll an: „Toni und Celina, Philipp und Jessica, euch muss ich mitteilen ...“, doch dann folgte nur: „Und nächste Woche bei ‚The Biggest Loser‘.“ Ein drastischer Cliffhanger, begleitet vom schon erwähnten Eklat im Camp: Der „Kühlschrank der Versuchung“ hatte zugeschlagen. Zwei Schokoriegel verschwanden – doch niemand gestand.

Misstrauen machte sich breit, vor allem gegen Camp-Youngster Purja, der beteuerte: „Ich war’s nicht.“ Doch die anderen waren skeptisch. Kandidat Alex appellierte: „Wer nicht aufsteht, verliert das Gesicht vor uns, vor seiner Familie und vor ganz Deutschland.“ Dennoch blieb das „Schokoriegel-Gate“ ungelöst – und die Spannung im Camp ist aufrechterhalten.

Welche Kandidaten sind bei „The Biggest Loser“ 2025 weiter dabei?

Da auch in Folge 3 keiner der Kandidaten die Show verlassen musste, können jetzt alle Teilnehmer weiterhin bei „The Biggest Loser“ 2025 gegen die Waage und ihren inneren Schweinehund ankämpfen:

Alex (25) aus München, Startgewicht: 147,9 Kilo

Angelina (35) aus Hattingen, Startgewicht: 155,5 Kilo

Ben (42) aus Weil am Rhein, Startgewicht: 145,9 Kilo

Celina (20) aus Hamburg, Startgewicht: 146,9 Kilo

Franz (50) aus Hadres (Österreich), Startgewicht: 127,4 Kilo.

Jessica (42) aus Löhne, Startgewicht: 110,9 Kilo

Jonas (23) aus Polheim, Startgewicht: 165,1 Kilo

Michelle (27) aus Köln, Startgewicht: 120,4 Kilo

Nicole (38) aus Neuhofen (Österreich), Startgewicht: 119,1 Kilo

Philipp (34) aus Ferlach (Österreich), Startgewicht: 166 Kilo

Purja (20) aus Hamburg, Startgewicht, 129,8 Kilo

Roswitha (50) aus Narr (Österreich), Startgewicht: 126,5 Kilo

Sara (26) aus Hattersheim, Startgewicht: 161,1 Kilo

Toni (33) aus Nürtingen, Startgewicht: 175,9 Kilo