„The Biggest Loser“ 2025 am 9. Februar – Wer ist raus in Folge 5?

„The Biggest Loser“ 2025 möchte den 14 Kandidaten helfen in ein neues und gesundes Leben zu starten. Um den Prozess etwas schöner zu gestalten, wurden die Abnehmwilligen auf die griechische Insel Naxos eingeladen. Mit einem Gesamtgewicht von fast zwei Tonnen stehen sie vor der Herausforderung, ihre Lebensgewohnheiten grundlegend zu ändern. Die Kandidaten werden dabei von den Coaches Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin unterstützt. Beide begleiten die Teilnehmer durch eine intensive Phase der körperlichen und mentalen Umstellung. Für den Sieger wartet am Ende nicht nur ein leichteres Leben, sondern auch ein Preisgeld von 50.000 Euro. Doch bis dahin ist der Weg von Herausforderungen und persönlichen Grenzerfahrungen geprägt.

Am 9. Februar 2025 wurde die fünfte Episode von „The Biggest Loser“ auf Sat.1 ausgestrahlt. Wer musste die Show in Folge 5 verlassen? Hat jemand seine Chance auf den Hauptgewinn von 50.000 Euro verloren? Wer ist noch dabei? Alle Infos zu Folge 5 von „The Biggest Loser“ gibt es hier.

„The Biggest Loser“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 9. Februar 2025?

In der fünften Folge von „The Biggest Loser“ sind noch zwölf Kandidaten im Wettbewerb und haben weiterhin die Möglichkeit, sich in den bevorstehenden Herausforderungen zu beweisen und ihr Gewicht zu reduzieren. In dieser Woche standen zahlreiche sportliche Aufgaben an, bei denen die Teilnehmer im Teamwettbewerb gegeneinander antraten. Eine besondere Herausforderung gab den Kandidaten die Gelegenheit, sich einen Gewichtsvorteil zu erkämpfen. Zudem mussten sie sich mit ihren persönlichen Schwächen auseinandersetzen.

Am Ende der Woche standen die Kandidaten erneut auf der Waage. Besonders im Team Blau waren die Ergebnisse jedoch enttäuschend. Die Coaches haben sich jedoch entschieden, in dieser Staffel den Teilnehmern mehr Zeit zu geben, um Fortschritte zu erzielen. Aus diesem Grund musste niemand das Camp verlassen.

Welche Kandidaten sind bei „The Biggest Loser“ 2025 weiter dabei?

Nach der fünften Woche setzen diese „The Biggest Loser“ 2025-Teilnehmer ihren Kampf gegen überschüssige Kilos und die eigenen Widerstände fort:

Alex (25) aus München

Angelina (35) aus Hattingen

Ben (42) aus Weil am Rhein

Celina (20) aus Hamburg

Franz (50) aus Hadres (Österreich)

Jonas (23) aus Polheim

Michelle (27) aus Köln

Nicole (38) aus Neuhofen (Österreich)

Purja (20) aus Hamburg

Roswitha (50) aus Narr (Österreich)

Sara (26) aus Hattersheim

Toni (33) aus Nürtingen

„The Biggest Loser“ 2025: Folge 5 von Staffel 17 als Wiederholung sehen

Im Free-TV wird die fünfte Folge von „The Biggest Looser“ 2024 am Dienstag, dem 11. Februar 2025, um 2.10 Uhr erneut ausgestrahlt. Die Folgen sind ebenfalls auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar, wo sie eine Woche vor der Ausstrahlung im Fernsehen gestreamt werden können. Zuschauer, die die Sendung im Free-TV verpasst haben, können sie zu einem späteren Zeitpunkt auf Joyn sehen.

Wann läuft die nächste Folge 6 von „The Biggest Loser“ 2025?

Staffel 17 von „The Biggest Loser“ wird nach der fünften Folge noch neunmal ausgestrahlt. Die sechste Episode ist für den 16. Februar 2025, um 17.45 Uhr auf Sat.1 geplant und kann bereits jetzt mit einem „Joyn PLUS+“-Abonnement gestreamt werden. Das Abonnement kostet 6,99 Euro monatlich und ist jederzeit kündbar.