"The Masked Singer" 2024 am 7. Dezember: Wer ist raus nach Folge 4?

In „The Masked Singer“ 2024 treffen bunte Kostüme auf Gesangseinlagen. Promis nämlich verstecken sich unter aufwändigen Masken und tarnen so ihre Identität. Ihre Aufgabe ist es dann, vor einem Rate-Team aufzutreten und einen Song zum besten zu geben. Das Rate-Team versucht so herauszufinden, wer sich unter dem Kostüm verbirgt.

Mit den Zuschauerinnen und Zuschauern kommt aber noch eine weitere Komponente hinzu: Diese können darüber abstimmen, wer ihr Favorit ist und wen sie noch weiter dabei haben wollen. Die Maske, die am wenigsten Stimmen erhalten hat, muss die Show verlassen - wird aber zuvor demaskiert.

Auch in der 4. Folge am 7. Dezember 2024 ist eine Maske gefallen - und ein Promi kam darunter zum Vorschein. Wer es diesmal ist und wer noch weiter bei „The Masked Singer“ mit dabei ist, lesen Sie in diesem Artikel.

„The Masked Singer“ 2024: Wer ist rausgeflogen am 7. Dezember?

Wie immer wurde auch am 7. Dezember 2024 ein weiteres Geheimnis von „The Masked Singer“ gelüftet - ein weiterer Promi wurde enttarnt. Von den anfänglichen zehn Kostümen, von denen die Zuschauerinnen und Zuschauer - genau wie das Rate-Team - keine Ahnung hatten, wer sich darunter befinden könnte, sind nach Folge 4 noch sechs übrig. In den drei Sendungen zuvor wurden bereits das Nashorn, der Lauch und Lady Ananas enttarnt. Das Rate-Team besteht in Staffel 11 der Show aus Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski und Sänger Rea Garvey sowie zwei weiteren prominenten Mitstreiterinnen oder Mitstreitern. Letztere wechseln von Folge zu Folge. In dieser Ausgabe waren die Komiker Chris Tall und Khalid Bounouar mit von der Partie.

Am Ende von Folge 4 erhielt der Schneemann die wenigsten Stimmen. Bei der Frage, wer sich unter dem Schneemann verstecken könnte, fielen im Rate-Team verschiedenste Namen. Während Rea Garvey auf Peer Kusmagk oder Henning Wehland tippt und sich schließlich zusammen mit Palina Rojinski auf Peer Kusmagk einigt, nennt Khalid Bounouar zunächst die Namen von Michi Beck oder Jan Delay. Chris Tall und er gehen dann aber mit der Vermutung, dass Smudo der Schneemann sein würde, ins Rennen. Bei den Zuschauerinnen und Zuschauer fielen die meisten Stimmen ebenfalls auf Michi Beck. Viele tippten aber auch auf Hape Kerkeling oder Peter Fox.

Nachdem alle ihre Vermutungen geäußert haben, musste der Schneemann seine Maske abnehmen. Unter dem Kostüm verbarg sich letztlich Sänger Lou Bega. Keine der Annahmen bestätigte sich also. In einem Interview gibt Lou Bega Einblicke, wie er seine Zeit bei „The Masked Singer“ wahrgenommen hat. Als besondere Herausforderung empfand er die Tatsache, dass er sich „neue Musik aneignen“ musste.

Icon Vergrößern Am Ende von Folge 4 von „The Masked Singer“ kam unter dem Kostüm des Schneemanns Lou Bega zum Vorschein. Foto: Joyn/Willi Weber Icon Schließen Schließen Am Ende von Folge 4 von „The Masked Singer“ kam unter dem Kostüm des Schneemanns Lou Bega zum Vorschein. Foto: Joyn/Willi Weber

„The Masked Singer“ 2024: Wer ist bisher raus?

Bislang sind in der 11. Staffel von „The Masked Singer“ diese vier Masken gefallen:

Das Nashorn: Pascal Hens (Folge 1)

Der Lauch: Madita van Hülsen (Folge 2)

Lady Ananas: Maren Kroymann (Folge 3)

Der Schneemann: Lou Bega (Folge 4)

Welche Kandidaten sind bei „The Masked Singer“ 2024 weiter mit dabei?

Hier finden Sie eine Auflistung der sechs Kostüme, die bei „The Masked Singer“ 2024 weiterhin mit dabei sind und von denen noch nicht bekannt ist, wer sich darunter verbergen könnte.

Die Lokomotive

Die Qualle

Der Feuersalamander

Willi W.

Der Panda

Der Pirat

Übertragung von „The Masked Singer“ 2024

Um die Übertragung der Live-Sendungen von „The Masked Singer“ kümmert sich in Staffel 11 ProSieben. Seit 23. November läuft samstags zur Primetime um 20.15 Uhr je eine neue Folge. Alle, die den Samstagabend zu Hause verbringen und „The Masked Singer“ ansehen möchten, müssen also lediglich den Sender im linearen Fernsehprogramm einschalten. Für alle, die die Show live von unterwegs mitverfolgen, gibt es auf Joyn die Möglichkeit, diese zu streamen. Auch diejenigen, die die Sendung verpasst haben, können die Folge über Joyn nach Erstausstrahlung kostenlos abrufen.