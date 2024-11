"The Masked Singer" 2024: Übertragung und Wiederholung von Staffel 11

Die Sendetermine der Staffel 11 von "The Masked Singer" laufen aktuell im deutschen Fernsehen. Seit nunmehr fünf Jahren raten Promis, welche ihrer prominenten Kolleginnen und Kollegen unter den verrückten Masken und Kostümen stecken könnten, während diese auf der Bühne Songs performen. In Staffel 11 gibt es jedoch wieder eine spannende Veränderung bei der Übertragung: In den sechs Live-Shows treten Palina und Rea als festes Duo auf. In jeder Ausgabe stellen sich ihnen neue Rate-Teams, die ebenfalls versuchen, die Identitäten der maskierten Sängerinnen und Sänger zu enthüllen. Wer wird in der Lage sein, das größte TV-Rätsel Deutschlands zu lösen und die Stars hinter den Masken zu entlarven?

Sie fragen sich nun sicherlich, wann und wo genau Sie die neuen Folgen von "The Masked Singer" sehen können? Wir haben alle Infos zu der Übertragung im TV und Stream. Außerdem verraten wir Ihnen, wo Sie die ganzen Folgen der musikalischen Rateshow als Wiederholung sehen können.

Übertragung von "The Masked Singer" 2024 im TV und Live-Stream

Alle langjährigen Zuschauer der Show kennen den verantwortlichen Sender für die Übertragung bereits: Staffel 11 von "The Masked Singer" wird wie üblich auf ProSieben ausgestrahlt. Die Sendezeiten haben sich etwas verändert. Die neuen Folgen werden immer samstags und sonntags zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Los ging es am Samstag, dem 23. November 2024.

Die Show können Sie nicht nur im Fernsehen verfolgen, sondern auch live im Stream. Über den Streamingdienst Joyn von ProSieben und Sat.1 haben Sie die Möglichkeit, die Sendung online über Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

Wiederholung von "The Masked Singer" 2024: Ganze Folgen kostenlos sehen

Falls Sie die Show nicht live am Samstag- und Sonntagabend im Fernsehen verfolgen können, ist das kein Problem. Denn über den Streamingdienst Joyn stehen alle Episoden direkt nach der Erstausstrahlung kostenlos bereit. Wiederholungen von „The Masked Singer“ 2024 im TV-Programm sind aktuell nicht geplant.

Wie funktioniert "The Masked Singer"?

Bei "The Masked Singer" verbergen Prominente ihre Identität unter auffälligen und fantasievollen Ganzkörperkostümen. In jeder Folge treten die Kostümierten auf und versuchen, das Publikum und das Promi-Rateteam mit einer überzeugenden Performance zu begeistern, um eine Runde weiterzukommen. Die Zuschauer haben dabei die Möglichkeit mitzubestimmen, welche Promis eine Runde weiter kommen.

Wer sitzt in der Jury von "The Masked Singer"?

In den sechs Live-Shows von Staffel 11 treten Palina Rojinski und Rea Garvey Team an, um die Identitäten der maskierten Sängerinnen und Sänger aufzudecken. Jede Woche fordern sie wechselnde Rate-Duos heraus, die ebenfalls versuchen, die Persönlichkeiten hinter den Masken zu erkennen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wer die verborgenen Stars enttarnen und das Rätsel lösen kann.

"The Masked Singer": Gewinner der bisherigen Staffeln

Hier ist ein Überblick über die Siegerinnen und Sieger der letzten neun Staffeln und in welchem Kostüm die Promis gewonnen haben:

Staffel 1: Der Astronaut, Max Mutzke, Sänger

Staffel 2: Das Faultier, Tom Beck, Schauspieler

Staffel 3: Das Skelett, Sarah Lombardi, Sängerin

Staffel 4: Der Dinosaurier, Sasha, Sänger

Staffel 5: Mülli Müller, Alexander Klaws, Sänger

Staffel 6: Das Zebra, Ella Endlich, Sängerin

Staffel 7: Der Maulwurf, Daniel Donskoy, Schauspieler

Staffel 8: Der Schuhschnabel, Luca Hänni, Sänger

Staffel 9: Die Eisprinzessin, Jennifer Weist, Sängerin

Staffel 10: Der Floh, Mirja Boes, Comedian