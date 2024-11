Seit Ende Oktober 2024 wird der Kochlöffel bei Sat.1 wieder geschwungen, denn die neuen Sendetermine von „The Taste“ 2024 laufen. Dabei stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor der Herausforderung, das perfekte Gericht auf einem Löffel zu präsentieren.

Die Jury bei „The Taste“ 2024 besteht aus den Spitzenköchen Frank Rosin, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue, die aber pro Ausgabe Unterstützung von einem Gastjuror oder einer Gastjurorin bekommen, die das Motto der jeweiligen Ausgabe vorgeben und auch verkosten. Gleichzeitig fungieren die vier Köche auch als Teamleader, die versuchen, mit ihren Kandidaten und Kandidatinnen bei „The Taste“ möglichst erfolgreich abzuschneiden.

Nach und nach müssen aber auch Teilnehmer die Sendung verlassen. Wer ist raus nach Folge 4 am 13. November 2024?

"The Taste" 2024: Wer ist raus nach Folge 4 am 13. November 2024?

In Folge 4 kehrte eine „The Taste“-Köchin der ersten Stunde zurück in die Sendung: Rosina Ostler nahm 2014 selbst als Kandidatin an der Sendung teil und entschied sich im Anschluss dazu, eine Kochausbildung zu machen. Danach arbeitete sie in verschiedenen Sternerestaurants in Europa und kehrte 2023 in ihre Heimat München zurück, wo sie nun als Küchenchefin im Restaurant „Alois“ im Dallmayer arbeitet. Seitdem hat sie sich bereits zwei Michelinsterne erkocht. In der Episode von „The Taste“ am 13. November gab sie nun die Herausforderungen vor und bewertete die Gerichte, die die Kandidatinnen und Kandidaten ihr präsentierten.

Die erste Koch-Herausforderung der Folge hieß „Kontrast-Paare“. Eigentlich handelte es sich dabei um eine Team-Herausforderung, doch die Mannschaft von Alex Kumptner verlor gleich zu Beginn ein Mitglied: Hawk B. (46) hatte Probleme mit dem Blutdruck und musste deswegen ärztlich behandelt werden. Die Pechsträhne ging weiter für das Team Kumptner und so lieferten die verbleibenden drei Mitglieder das am schlechtesten bewertete Essen ab, woraufhin der Teamleiter einen Teilnehmer nach Hause schicken musste. Die Wahl fiel auf Hawk, nachdem dieser bereits ausgefallen war. Der 46-Jährige ist beruflich Pitmaster und lebt für die Kunst des Barbecues. Nach Erfahrungen als Marinesoldat und seiner Ausbildung in den USA brachte er die amerikanische BBQ-Kultur nach Deutschland und entwickelte eigene BBQ-Gewürzmischungen. Nun war nach Folge 4 Schluss für ihn bei „The Taste“.

Beim Solo-Kochen erhielten vier Kandidatinnen und Kandidaten einen roten Stern, also eine schlechte Bewertung. Craig war allerdings geschützt, nachdem sein Team (Frank Rosin) in der Runde zuvor gewonnen hatte. Blieben noch Stephanie (Team Alex Kumptner), Tine und Sandra (beide Team Alexander Herrmann). Im finalen Entscheidungskochen schnitt dann Sandra am schlechtesten ab - kritisiert wurden vor allem ihre nicht vorhandenen Filetierkünste. Damit musste sich die 32-jährige Onlineredakteurin aus Frankfurt von „The Taste“ verabschieden. Sie hatte sich selbst als unterhaltsamen „Küchenchaot“ beschrieben und hatte aufgrund einer Wette mit ihrer Freundin an der Show teilgenommen.

"The Taste" 2024: Wer ist schon raus?

Mit Hawk und Sandra sind zwei weitere Kandidaten bei „The Taste“ 2024 augeschieden. Hier ist ein Überblick über alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in den ersten vier Folgen von Staffel 13 nicht überzeugen konnten:

Mladen A. (36), Restaurantfachmann aus München (Team Alexander Herrmann)

Hubertus S. (35), Abteilungsleiter aus Hamburg (Team Tim Raue)

Felix B. (24), Show- und Profikoch aus Rösrath bei Köln (Team Frank Rosin)

Sandra K. (32), Online-Redakteurin, Frankfurt (Team Alexander Herrmann)

Hawk B. (46), Pitmaster, Herford (Team Alex Kumptner)

Welche Kandidaten sind bei "The Taste" 2024 weiter mit dabei?

Da waren es nur noch drei: Nach Folge 4 bestehen alle Teams nur noch aus drei Kandidatinnen und Kandidaten. Das sind die verbliebenen Teilnehmer, die in den jeweiligen Teams der vier Profiköche antreten:

Team Alexander Herrmann

Katja B. (40)

Richard D. (34)

Tine S. (33)

Team Alex Kumptner

Franca S. (22)

Stephanie S. (34)

Lejla M. (31)

Team Frank Rosin

Craig T. (37)

Dennis K. (36)

Jebrael B. (24)

Team Tim Raue

Diana E. (40)

Doreen M. (60)

Jaqueline P. (35)

"The Taste" 2024: Die Folgen im Free-TV und Stream anschauen

Wer sich die Übertragung von Staffel 13 von „The Taste“ ansehen möchte, kann auf verschiedene Optionen zurückgreifen, denn die Sendung wird sowohl im linearen TV als auch online auf der Streamingplattform Joyn gezeigt. Im Fernsehen läuft die Sendung immer mittwochs um 20.15 Uhr. Bei Joyn kann man sie sowohl parallel dazu live online mitverfolgen als auch im Nachgang zur TV-Ausstrahlung noch einmal wiederholen.

Wann läuft die nächste Folge von "The Taste"?

Die nächste Ausgabe der aktuellen Staffel von „The Taste“ trägt die Nummer 5 und läuft am Mittwoch, dem 20. November 2024, im TV. Los geht es wie gewohnt um 20.15 Uhr.