"The Taste" 2024: Wer ist raus nach Folge 6?

Seit Ende Oktober 2024 läuft die bereits 13. Staffel der Kochshow „The Taste“. Den Sendeterminen nach, können Sie jeden Mittwoch um 20.15 Uhr eine neue Episode auf Sat.1 schauen. Das Prinzip der Sendung ist dabei viel Geschmack klein zu präsentieren. Denn die Kandidatinnen und Kandidaten müssen stets ein ganzes Gericht auf einem Löffel der Jury präsentieren. Es ist also nicht nur Kreativität gefragt, sondern auch handwerkliches Können.

Die Jury der aktuellen Staffel „The Taste“ besteht aus den Starköchen Frank Rosin, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue. In jeder Folge gibt es außerdem einen Gastjuror oder eine Gastjurorin, welche jeweils das Thema des Löffels entscheiden und dann auch die Ergebnisse bewerten. In Folge 6 war dies die aufstrebende Köchin Alina Meissner-Bebrout.

Welche Kandidaten konnten sich vor Alina Meissner-Bebrout beweisen? Für wen hat es nicht gereicht? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

"The Taste" 2024: Wer ist raus in Folge 6 am 27.11.24?

Im ersten Teil der Folge ging es wie gewöhnlich ans Team-Kochen. Dabei war das Ziel, die perfekte Säure auf den Löffel zu bringen. Dafür musste jedes Team eine Produktgruppe auf ihrem Löffel verarbeiten. Diese sahen wie folgt aus: Team Blau (Frank Rosin) hatte Weine, Team Rot (Tim Raue) hatte Zitrusfrüchte, Team Gelb (Alexander Herrmann) hatte Milchprodukte und Team Grün (Alex Kumptner) hatte Essige. Nach der Blindverkostung von Alina Meissner-Bebrout stand fest, Doreen aus Team Tim Raue konnte im Vergleich zu den anderen am wenigsten überzeugen. Bei ihrem Löffel fehlte der Mut und damit musste Doreen Team Rot verlassen. Doch die Kandidatin wurde gerettet. Alex Kumptner drückte den Buzzer und holte Doreen in sein Team Grün.

In weiteren Verlauf der Episode ging es dann ans Solo-Kochen. Hier sollten die Kandidatinnen und Kandidaten mit den Kategorien süß, scharf und salzig arbeiten, doch jedes Gericht musste dabei herzhaft sein. Die Themen wurden per Los verteilt. Wenig erfolgreich lief es hierbei für Jebrael aus Team Blau, Jaqueline aus Team Rot und Tine aus Team Rot. Die drei mussten dementsprechend ins Entscheidungskochen. Dort ging es dann um die Geschmacksrichtung bitter. Jebrael bekam die Zutat Chicorée, Tine Radicchio und Jaqueline bekam Kaffee. Wenig erfolgreich verlief dies für Jebrael, also musste sich Frank Rosin von ihm verabschieden. Doch auch hier kam die Rettung. Alexander Herrmann sah das Potenzial und holte Jebrael in sein Team.

Damit gab es in Folge 6 von „The Taste“ zwei Teamwechsel und niemand musste die Show verlassen.

"The Taste" 2024: Wer ist schon raus?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten mussten die Show bereits verlassen:

Mladen A. (36), Restaurantfachmann aus München (Team Alexander Herrmann)

Hubertus S. (35), Abteilungsleiter aus Hamburg (Team Tim Raue)

Felix B. (24), Show- und Profikoch aus Rösrath bei Köln (Team Frank Rosin)

Sandra K. (32), Online-Redakteurin, Frankfurt (Team Alexander Herrmann)

Hawk B. (46), Pitmaster, Herford (Team Alex Kumptner)

Dennis K. (36), Operations Manager, Hamburg (Team Frank Rosin)

Welche Kandidaten sind bei "The Taste" 2024 weiterhin mit dabei?

Diese Kandidaten und Kandidatinnen können weiterhin beweisen, wie gut sie kochen können:

Team Alexander Herrmann

Katja B. (40)

Richard D. (34)

Jebrael B. (24)

Team Alex Kumptner

Franca S. (22)

Stephanie S. (34)

Lejla M. (31)

Doreen M. (60)

Team Frank Rosin

Craig T. (37)

Team Tim Raue

Diana E. (40)

Jaqueline P. (35)

Tine S. (33)

Wann läuft die nächste Folge von "The Taste" 2024?

In Staffel 13 von „The Taste“ gibts es insgesamt neun Folgen zu sehen. Als Nächstes läuft die siebte Folge. Diese können Sie am Mittwoch, dem 4. Dezember 2024 um 20.15 Uhr auf Sat.1 sehen.