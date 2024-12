„The Taste“ 2024: Wer ist raus? Wer ist im Finale der Kochshow auf Sat.1?

Die 13. Staffel der Kochshow „The Taste“ startete mit ihren insgesamt neun Sendeterminen am 23. Oktober 2024. In der aktuellen Staffel von „The Taste“ präsentieren die Kandidaten wöchentlich ihre Kreationen auf einem einzigen Löffel. Dabei sind Kreativität, Präzision und Geschmack entscheidend. Nach vielen spannenden Kochrunden und Herausforderungen nähert sich die 13. Staffel ihrem Höhepunkt: dem Finale.

Die Jury der aktuellen Staffel von „The Taste“ besteht aus Frank Rosin, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Tim Raue. Als Teamleiter von „The Taste“ 2024 betreuen sie nicht nur ihre Teams, sondern stehen den Kandidaten auch mit ihrem Fachwissen zur Seite. Unterstützt werden die Spitzenköche in jeder Folge von einem Gastjuror, welcher das Thema der Woche vorgibt und die Gerichte bewertet.

Im Halbfinale am 11. Dezember übernahm Christoph Rüffer, der seit 2002 das renommierte Restaurant „Haerlin“ im Hotel „Vier Jahreszeiten“ in Hamburg leitet, diese Aufgabe. Er forderte die Teilnehmer heraus, im Team-Kochen filmreife Gerichte zu kreieren, inspiriert von berühmten Weihnachts-Klassikern.

Welche Kandidaten konnten mit ihren Löffeln überzeugen und sich einen Platz im Finale sichern? Und für wen endete die Reise bei „The Taste“ 2024? Die Antworten finden Sie hier.

Folge 8 von „The Taste“ 2024: Wer ist raus am 11. Dezember?

Im Halbfinale der Kochshow „The Taste“ kämpften die Kandidaten um die begehrten Plätze im Finale. Im Team-Kochen galt es, Weihnachts-Klassiker aus Film und Fernsehen kulinarisch auf den Löffel zu bringen. Zu den zugelosten Filmen gehörten „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Der kleine Lord“, „Charlie und die Schokoladenfabrik“ und „Kevin allein in New York“. Unter der Leitung von Gastjuror Christoph Rüffer sollten die Kreationen durch Kreativität und Geschmack überzeugen.

Craig aus Team Frank Rosin überzeugte mit seinem Löffel zu „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Sein Rehfilet mit Knödel, Sellerie, Haselnuss und weißer Schokolade sicherte ihm den Sieg des Abends und den ersten Platz im Finale. Stephanie aus Team Grün und Jaqueline aus Team Rot überzeugten ebenfalls mit kreativen Umsetzungen, doch für Team Gelb von Alexander Herrmann verlief der Abend weniger erfolgreich. Jebraels Schokoladen-Lebkuchenmousse mit weihnachtlichen Aromen konnte die Jury nicht ausreichend beeindrucken. Er schied nach der Teamentscheidung aus.

Im anschließenden Entscheidungskochen traten Katja, Franca, Tine und Richard gegeneinander an. Die Aufgabe bestand darin, weihnachtliche Farben auf dem Löffel kulinarisch darzustellen. Richard aus Team Gelb konnte die Jury mit seiner Kombination aus Gelb und Weiß nicht überzeugen und verpasste ebenfalls das Finale. Damit verlor Alexander Herrmann gleich zwei seiner drei Teammitglieder.

Nach dem Halbfinale stehen also die Finalisten von „The Taste“ 2024 fest: Acht Kandidatinnen und Kandidaten werden im Finale um den Hauptgewinn von 50.000 Euro, ein eigenes Kochbuch und ein Siegergericht im Handel kämpfen.

Nach dem Halbfinale: Wer musste die Show bereits verlassen?

Das Halbfinale von „The Taste“ 2024 ist vorbei und die Finalisten stehen fest. Auf dem Weg ins Finale schieden die folgenden Kandidaten aus:

Mladen A. (36), Restaurantfachmann aus München (Team Alexander Herrmann)

Hubertus S. (35), Abteilungsleiter aus Hamburg (Team Tim Raue)

Felix B. (24), Show- und Profikoch aus Rösrath bei Köln (Team Frank Rosin)

Sandra K. (32), Online-Redakteurin, Frankfurt (Team Alexander Herrmann)

Hawk B. (46), Pitmaster, Herford (Team Alex Kumptner)

Dennis K. (36), Operations Manager, Hamburg (Team Frank Rosin)

Lejla M. (31), selbstständige Visagistin aus Düsseldorf (Team Frank Rosin)

Jebrael B. (24), Koch aus Straelen (Team Alexander Herrmann)

Richard D. (34), Sozialpädagoge aus Berlin (Team Alexander Herrmann)

Welche Teilnehmer sind bei „The Taste“ 2024 weiterhin dabei? Wer ist im Finale?

„The Taste“ 2024 steht vor der letzten Folge der 13. Staffel. Diese acht Kandidaten stehen im Finale:

Team Alexander Herrmann

Katja B. (40)

Team Alex Kumptner

Doreen M. (60)

Franca S. (22)

Stephanie S. (34)

Team Frank Rosin

Craig T. (37)

Team Tim Raue

Tine S. (33)

Diana E. (40)

Jaqueline P. (35)

Staffel 13 von „The Taste“: Die Folgen im Free-TV und Stream sehen

Die Übertragung von „The Taste“ 2024 erfolgt sowohl im Fernsehen als auch online. Zuschauer können die Kochshow immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1 verfolgen. Alternativ bietet die Streaming-Plattform Joyn die Möglichkeit, die Sendung live oder zeitversetzt nach der TV-Ausstrahlung anzusehen. Dort ist auch bereits die finale Folge von Staffel 13 zu sehen.

Folge 9 von „The Taste“ 2024: Wann läuft das Finale?

In der 13. Staffel von „The Taste“ steht nur noch das Finale aus, in dem der Sieger oder die Siegerin gekürt wird. Ausgestrahlt wird das Finale am Mittwoch, dem 18. Dezember 2024, um 20.15 Uhr auf Sat.1.