„The Voice Kids“ 2025: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 13

Für Deutschlands junge Talente sei nur das Beste gut genug, meint der Sender: 2025 machen sich Ayliva, Clueso, Stefanie Kloß und Wincent Weiss in der Sat.1-Show „The Voice Kids“ auf die Suche nach der besten jungen Stimme des Landes. Die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker profitieren dabei von erfahrenen Coaches mit vielseitigen und beeindruckenden Erfolgsgeschichten. Hier erfahren Sie die wichtigsten Infos rund um die 13. Staffel von „The Voice Kids“.

Staffel 13 von „The Voice Kids“ 2025

Die neue Staffel der Castingshow ist seit Freitag, dem 21. Februar 2025 im TV zu sehen. Wie üblich läuft „The Voice Kids“ zur Primetime um 20.15 Uhr im Programm des Senders SAT.1.

Sendetermine von „The Voice Kids“ 2025

Nach dem Start wurden mittlerweile auch die übrigen Sendetermine der dreizehnten Staffel von „The Voice Kids“ bekannt gegeben:

Folge 1: 21. Februar 2025, 20.15 Uhr, Sat.1/Joyn

Folge 2: 28. Februar 2025, 20.15 Uhr, Sat.1/Joyn

Folge 3: 7. März 2025, 20.15 Uhr, Sat.1/Joyn

Folge 4: 14. März 2025, 20.15 Uhr, Sat.1/Joyn

Folge 5: 21. März 2025, 20.15 Uhr, Sat.1/Joyn

Folge 6: 28. März 2025, 20.15 Uhr, Sat.1/Joyn

Folge 7: 4. April 2025, 20.15 Uhr, Sat.1/Joyn

Folge 8: 11. April 2025, 20.15 Uhr, Sat.1/Joyn

Folge 9 (Finale): 18. April 2025, 20.15 Uhr, Sat.1/Joyn

Übertragung der 13. Staffel von „The Voice Kids“

Die Übertragung von „The Voice Kids“ 2025 erfolgt wie gewohnt über den Sender SAT.1 und die Streaming-Plattform Joyn. Dementsprechend sind die einzelnen Folgen kostenlos im Free-TV zu sehen und können außerdem online im Stream verfolgt werden. Das Basisangebot von Joyn ist ebenfalls kostenlos. Die erste Folge von Staffel 13 steht bereits ab dem 14. Februar online abrufbar zur Verfügung. Alle weiteren Folgen gibt es ebenfalls schon vorab zu sehen - direkt nach Ausstrahlung der vorigen Folge im TV finden Sie die nächste Episode schon auf Joyn.

Jury: Dies sind die Coaches bei „The Voice Kids“ 2025

Ayliva

Ayliva gilt als Deutschlands jüngster Shooting-Star und ist die einzige Sängerin, die jemals mit 15 Songs gleichzeitig in den deutschen Charts vertreten war. Sie freut sich, dass „The Voice Kids“ den jüngsten Gesangstalenten bereits zum 13. Mal eine große Bühne bietet. Als Künstlerin wisse sie, wie bedeutend eine solche Chance für angehende Musikerinnen und Musiker sei. Sie sei begierig, ihre Erfahrungen zu teilen und den Talenten wertvolle Tipps mitzugeben. Dabei gibt sie scherzhaft zu, vielleicht nicht die Schnellste beim Schuhe anziehen zu sein, aber beim Buzzern definitiv die Nase vorn zu haben.

Clueso

Clueso, der vergangenes Jahr die Olympia-Hymne „Für Immer Jetzt“ geschrieben und Konzerte vor zehntausenden Fans - zum Beispiel in der Berliner Waldbühne - gespielt hat, erinnert sich an seine Erfahrung als Gast-Coach bei „The Voice of Germany“. Nun freue er sich darauf, auf seinem eigenen roten Stuhl bei „The Voice Kids“ Platz zu nehmen. Er wolle all seine musikalischen Fähigkeiten einsetzen, um die besten Talente für sein Team zu gewinnen und gleich in seiner ersten Staffel als Coach einen Durchmarsch hinzulegen. Sein Ziel sei es, dass #TeamClueso abräumen werde.

Stefanie Kloß

Stefanie Kloß, Frontfrau der Band Silbermond, die mit Hits wie „AUF AUF“, „Leichtes Gepäck“ und „Symphonie“ seit zwei Jahrzehnten deutsche Musikgeschichte schreibt, fungiert zum dritten Mal als Coach bei „The Voice Kids“. Sie hofft auf einen weiteren Erfolg, denn zwei Siege in drei Staffeln wären „nice“, wie sie es ausdrückt. Besonders freut sie sich darauf, junge Talente zu entdecken und sie in ihren ersten Schritten in die Musikwelt zu begleiten. Dabei erwähnt sie Egon Werler, einen früheren Gewinner aus ihrem Team, der mittlerweile mit seinen eigenen Songs auf Tour geht – ein Erfolg, den sie als „einfach krass“ bezeichnet.

Wincent Weiss

Wincent Weiss, dessen Hits wie „Feuerwerk“ die größten Hallen Deutschlands füllen, tritt bereits zum fünften Mal als Coach bei „The Voice Kids“ an. Er erinnert sich daran, dass er in der letzten Staffel mit seinem Talent Jakob den Titel holen konnte, und habe sich schon damals vorgenommen, diesen Erfolg zu verteidigen. Besonders freue er sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Coaches Ayliva und Clueso und hoffe auf viele spannende Talente. Mit Stefanies Rückkehr werde es zudem ein Wiedersehen geben, das für spannende Coach-Duelle sorgen könne.

Moderatoren

Moderiert wird „The Voice Kids“ auch in der neuen Staffel von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.