"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder am 10. November

In den Teamfights geht es bei "The Voice of Germany" jetzt um den Einzug in das Halbfinale. Welche Kandidaten treten am 10. November auf? Alle Infos finden Sie hier.

Nach den Blind-Auditions und den Battles geht es bei "The Voice of Germany" jetzt in die Teamfights. Jeder Coach schickt die gleiche Anzahl von Talenten auf die Bühne und jedes der Talente möchte sich einen Hot Seat sichern. Die Hot Seats sind nämlich das Ticket in das Halbfinale. In der 15. Folge von "The Voice of Germany" geht es also um alles. Welche Kandidaten treten am Freitagabend auf und mit welchen Liedern versuchen sie von sich zu überzeugen? Alle Infos zur Folge am 10. November 2023 finden Sie hier.

Kandidaten bei den Teamfights am 10. November 2023

Los geht es, laut Sendeterminen von "The Voice of Germany" 2023, mit den Teamfights am 10. November 2023 zur Primetime um 20.15 Uhr auf Sat.1. Insgesamt zwölf Talente aus den Teams von Shirin David, Tom und Bill Kaulitz, Giovanni Zarella und Ronan treten am Freitagabend auf. Hier finden Sie einen Überblick über alle Kandidaten und Kandidatinnen:

Yang Ge (34):

Yang Ge geht für das Team von Shirin David ins Rennen. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Die 34 Jährige aus Berlin singt in den Teamfights für Shirin David. Sie möchte die Jury und das Publikum mit dem Lied „Poker Face“ von Lady Gaga überzeugen.

Carlotta Bach (17):

Carlotta ist erst 17 jahre alt und im Team Giovanni. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Carlotta ist mit ihren 17 Jahren eine der jüngsten Teilnehmerinnen bei "The Voice of Germany". Sie kommt aus Hessen und kämpft für das Team Giovanni. In den Teamfights singt Sie „You Raise Me Up“ von Celtic Women.

Jaqueline Bloem (34):

Jaqueline ist Kandidatin bei "The Voice of Germany" und singt jetzt in den Teamfights. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Jaqueline Bloem ist 34 Jahre alt und kommt aus Wachtberg in Nordrhein-Westfalen. Sie singt für das Team von Ronan. Am Freitag wird sie den Song „Not Fair“ von Lilly Allen performen und hofft damit zu überzeugen.

Alina Zamalieva (34):

Alina kommt aus der Schweiz und ist im Team von Tom und Bill Kaulitz. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Die 34-Jährige singt für das Team von Tom und Bill Kaulitz. Alina Zamalieva kommt aus Schaffhausen in der Schweiz und singt am Freitagabend in den Teamfights „Adagio“ von Il Divo.

Joy Esquivias (25):

Joy ist 25 Jahre alt und kommt aus Mannheim. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

In den Blind Auditions hat sich Shirin David für die 25 Jährige aus Mannheim entschieden. In den Teamfights am 10. November 2023 performt Joy Esquivias „Chandelier“ von Sia.

Dan Mudd (43):

Dan ist 34 Jahre alt und kommt aus der Schweiz. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Ebenfalls im Team von Giovanni ist Dan. Der 43-Jährige kommt aus Thun in der Schweiz und versucht am Freitag mit „Someone You Loved“ von Lewis Capaldi sowohl Jury als auch Publikum von sich zu überzeugen.

Simon Schmerbeck (21):

Der 21-Jährige kommt aus Berlin und singt für das Team Ronan Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

In den Teamfights singt der 21 jährige Simon „Falling“ von Harry Styles. Simon kommt aus Berlin und möchte jetzt mit "The Voice of Germany" im Team Ronan auf die Bühnen Deutschlands.

Philip Hoffmann (24):

Phillip ist 24 Jahre alt und kommt aus Hamburg. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Im Team Bill und Tom ist auch Phillip. Der 25-Jährige kommt aus Hamburg und singt am Freitag in den Teamfights „Tattoo“ von Loreen.

Linus Nehrig (19):

Linus ist 19 Jahre alt und im Team von Shirin David. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Der 19-Jährige kommt aus Sühlheide in Niedersachsen. Bei "The Voice of Germany" ist er im Team Shirin David. In den Teamfights möchte er jetzt mit „Can I Be Him“ von James Arthur von sich überzeugen.

Desirey Sarpong Agyemang (20):

Desirey kämpft im Team Giovanni um den Sieg. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Desirey kommt aus Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Sie möchte für das Team von Giovanni den Sieg holen. In den Teamfights singt sie „Flashlight“ von Jessie J.

Egon Herrnleben (39):

Egon kommt aus Bamberg und ist 39 Jahre alt. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Egon ist bei "The Voice of Germany" im Team von Ronan. Am Freitagabend singt er „Livin On A Prayer“ von Bon Jovi. Der gebürtige Bayerer versucht so Publikum und Jury von sich zu überzeugen.

Joel Marques Cunha (25):

Joel ist 25 Jahre alt und kommt aus Luxemburg. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Joel kommt aus Differdange in Luxemburg und ist 25 Jahre alt. In den Teamfights singt er für das Team von Tom und Bill Kaulitz. Mit „Leave A Light On“ von Tom Walker möchte er sein Glück versuchen.