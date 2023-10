"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder heute am 20. Oktober

Die Blind Auditions bei "The Voice of Germany" 2023 gehen weiter. Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten und ihre Lieder vom heutigen 20. Oktober vor.

Bei "The Voice of Germany" sind langsam alle Plätze in den Teams der Coaches vergeben. In der letzten Ausgabe der Blind Auditions kämpfen die Kandidaten nun um die letzte Chance, doch noch ins Team eines der Jury-Mitglieder von "The Voice of Germany" 2023 zu kommen. Dafür müssen sie mindestens einen der Juroren-Runde bestehend aus Shirin David, Ronan Keating, Bill und Tom Kaulitz sowie Giovanni Zarrella von ihren Gesangskünsten überzeugen.

Nach den Blind Auditions sind die nächsten Sendetermine von "The Voice of Germany" dann für die sogenannten "Battles" reserviert. In diesen treten je zwei der Kandidaten eines der Teams gegeneinander an, um sich einen Platz in der nächsten Runde der Talentshow zu sichern. Die Kandidaten sind dabei mitunter sehr verschieden, von jungen Pop-Musikern bis hin zu gestandenen Opernsängern ist alles mit dabei.

Wer sind die Kandidaten, die in der letzten Folge der Blind Auditions noch eine Chance auf den Einzug in die Battles haben? Welche Battles finden bereits am heutigen Freitag, den 20. Oktober statt? Hier erfahren Sie alles über die Talente und die Lieder, mit denen sie vor die Jury treten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

"The Voice of Germany" 2023: Das sind die Kandidaten und Lieder am Freitag, den 20. Oktober

Die Übertragung von "The Voice of Germany" am 20. Oktober ist das letzte Mal, dass die Blind Auditions in dieser Staffel gezeigt werden. Danach geht es mit den Battles weiter, von denen die Ersten ebenfalls bereits am Freitag zu sehen sind. Bevor diese starten, gibt es jedoch für sieben Kandidaten noch einmal die Chance auf einen Platz in einem der Teams.

Die folgenden Kandidaten sind heute am 20. Oktober bei der Blind Audition mit dabei:

Franziska

Franziska Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Franziska bringt als Darstellerin in einem Musiktheater bereits erste Bühnenerfahrung mit. Sie will die Jury mit dem Lied "Rinnsteinprinzessin" von Tim Fischer von sich überzeugen.

Rudy

Rudy Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Als "Kinderheim-Daddy" singt Rudy beruflich eigentlich eher Kinderlieder. Bei "The Voice of Germany" tritt er hingegen mit "Unholy" von Sam Smith und Kim Petras auf.

Sandra

Sandra Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Die Verwaltungsangestellte aus dem schwäbischen Harburg tritt mit einem echten Klassiker auf die Bühne: Sie performt "Sleeping In My Car" von Roxette.

Süleyman

Süleyman Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Der Lehramtsstudent hofft, sich mit "Stärker" von Johannes Oerding und Zeynep Avci in die Herzen des Publikums (und der Jury) zu singen.

Moritz

Moritz Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Moritz ist eigentlich Beamter beim Ordnungsamt. Bei "The Voice of Germany" tritt er mit "I'm Like A Bird" von Nelly Furtado auf.

Aquilla

Aquilla Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Als professionelle Sängerin ist Aquilla das Auftreten vor Publikum bereits gewohnt. Auf der großen "The Voice"-Bühne zeigt sie ihr Können mit "You Are The Reason" von Calum Scott.

Nicole

Nicole Foto: PROSIEBEN/SAT.1/André Kowalski

Ihren Beruf beschreibt die 27-jährige als "Mädchen für alles" in einem Hotel. Ihr Glück versucht sie bei "The Voice of Germany" mit "Call Me" von Blondie.

Das sind die Battles bei "The Voice of Germany" 2023 am 20. Oktober

Neben der Blind Audition, finden bei "The Voice of Germany" 2023 am 20. Oktober auch die ersten Battles statt. Allerdings sind noch nicht alle Teams an der Reihe: Team Ronan ist erst in der folgenden Woche dran. Für die Teams von Giovanni, Shirin und den Kaulitz-Brüdern geht die heiße Phase der Show hingegen bereits heute schon los.

Das sind die Battles, die am 20. Oktober bei "The Voice of Germany" ausgetragen werden: