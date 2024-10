"The Voice of Germany" 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder am 18. Oktober

Seit September läuft die bereits 14. Staffel von „The Voice of Germany“ im Fernsehen. Die Sendetermine teilen sich in dieser Staffel ProSieben und Sat.1. Das Prinzip der Show bleibt seither gleich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchlaufen verschiedene Stufen, um am Ende „The Voice of Germany“ zu werden. Die erste Hürde sind für alle die Blind Auditions. Hier müssen die Talente nur mit ihrer Stimme die Juroren überzeugen, sich für einen umzudrehen und dann ins Team zu holen. Danach treten die jeweiligen Teammitglieder gegeneinander in den Battles an. Der Teamcoach entscheidet hier, wer weiter kommt. Die nächste Stufe sind dann die Singoffs, bei denen die besten Sänger und Sängerinnen aus den Battles gegeneinander antreten. Schafft man es auch durch diese Runde, stehen die Liveshows an. Ab hier entscheiden die Coaches und die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer weiterkommt, bis ein Gewinner oder eine Gewinnerin gekürt werden kann.

In Folge 8 von „The Voice of Germany“ treten erneut Sängerinnen und Sänger in den Blind Auditions auf. Wer diese sind und welche Lieder sie mitgebracht haben können Sie hier nachlesen.

Folge 8 von „The Voice of Germany“ 2024: Diese Kandidaten sind am 18. Oktober dabei

Diese Kandidatinnen und Kandidaten wollen am 18. Oktober 2024 die Jury von sich überzeugen:

Madeleine Bradley (19) aus Ingolstadt, Bayern

Sie sagt, dass sie bisher nur vor der Schule gesungen hat, aber jetzt ganz Deutschland zeigen will, was sie kann. In den Auditions performt sie „Million Reasons“ von Lady Gaga.

Steffani Seven (47) aus Hamburg

Seit sie 11 Jahre alt ist, singt sie im Kirchenchor. Bei „The Voice of Germany“ tritt sie mit „Ain‘t Nobody“ von Rufus And Chaka Khan auf.

Anastasia Trautwein (28) aus Kempten im Allgäu, Bayern

Sie tat schon als Kind so, als würde sie auf einer Bühne stehen, indem sie auf dem Sofa performte. In den Blind Auditions singt sie „Ich Hass Dich“ von Nina Chuba feat. Capo 102.

Jeanette Teloh (31) aus Mühlheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen

Sie möchte Menschen bewegen und Mut machen. Dafür performt sie „Soulmade“ von Natasha Bedingfield.

Gonçalo Martins Santana (25) aus dem Kanton Luzern, Schweiz

Bevor er auf die Bühne geht, dankt er sich auf Portugiesisch selbst uns sagt sich, dass er das Beste geben wird. Er performt „For Once In My Life“ von Stevie Wonder.

Katrin Sperling (38) aus Berlin

Aretha Franklin ist ihr musikalisches Vorbild. In dem Sinne singt sie „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ von in den Blind Auditions.

Jan Becker (25) aus Dortmund, Nordrhein-Westfalen

Zum Auftritt trägt er sein Glücksarmband, welches er von seiner Familie bekommen hat. Er singt „Lonely“ von Justin Bieber & Benny Blanco.

Isa Roddy (24) aus Eckental, Bayern

Sie ist überzeugt, dass die Rock- und Metal-Szene mehr Frauen als Frontsängerinnen braucht. Sie perfrormt „Barracuda“ von Heart.

Niklas Gajzler (21) aus der Nähe von Bamberg, Bayern

Er möchte Menschen mit Musik berühren und der Welt seine Stimme zeigen. Dafür singt er „Dancing On My Own“ von Calum Scott in den Blind Auditions.

Sherin Gencer (19) aus Köln, Nordrhein-Westfalen

Sie möchte heraus aus ihrer Komfortzone und performt deswegen auf der „The Voice of Germany“ Bühne „Love“ von Keyshia Cole.

Shalu Chisenga (34) aus Mannheim, Baden-Württemberg

Er singt „Here Comes The Hotstepper“ von Ini Kamoze, weil er dieses Lied schon als Kind geliebt hat.

Yeuseff (33) aus Strausberg

Er kommt ursprünglich von den Philippinen und arbeitet in Deutschland als Krankenpfleger. Er performt „Gratitude“ von Brandon Lake.

Raphael Merlin (30) aus der Nähe von Villach in Kärnten, Österreich

Er sagt, er sei wie eine menschliche Jukebox. Wenn er selbst nicht singt, läuft Musik in seinem Kopf. Bei den Blind Auditions singt er „Best Of You“ von den Foo Fighters.