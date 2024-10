"The Voice of Germany" 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder am 9. Oktober

Bei „The Voice of Germany“ wird nach dem besten Gesangstalent des Landes gesucht. Zahlreiche begabte Sängerinnen und Sänger nehmen an der Show teil, um ihre Fähigkeiten zu präsentieren und gleichzeitig zu verbessern. Vier Coaches, die auch als Juroren fungieren und erfahrene Musiker sind, wählen in den Blind Auditions die Talente anhand ihrer Stimme aus, ohne sie sehen zu können. Wenn sich ein Coach für ein Talent entscheidet, unterstützt er es in den weiteren Runden, in denen die Teilnehmer erneut überzeugen müssen.

Die Blind Auditions von „The Voice of Germany“ 2024 sind aktuell in vollem Gange. Seit dem 26. September kümmern sich die zwei Sender ProSieben und Sat.1 wieder um die Sendetermine der Show. Die vollständigen Episoden sind nach der Übertragung im regulären Fernsehen auch auf Joyn zum Streaming verfügbar. Zusätzlich sind dort auch die Folgen der vorherigen Staffeln von „The Voice auf Germany“ sowie andere Sendungen und Serien zu finden. Joyn PLUS+ bietet sogar die Möglichkeit, die Episoden von „The Voice of Germany“ 2024 bereits vor der Fernsehausstrahlung anzusehen.

In Folge 5 der neuen Staffel versuchen erneut 13 Kandidaten, inklusive einem Gesangs-Duo, die vier Coaches Samu Haber, Kamrad, Yvonne Catterfeld und Mark Forster von sich zu überzeugen. Für welche Teilnehmer werden sich die roten Sessel umdrehen? Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Kandidaten kurz vor. Außerdem zeigen wir Ihnen, mit welchen Liedern die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne stehen.

Folge 5 von „The Voice of Germany“ 2024: Kandidaten und Lieder am 9. Oktober

Einige Kandidaten entscheiden sich bereits vor ihrem großen Auftritt bei „The Voice of Germany“, in welches Team sie wollen, falls sie eine Runde weiterkommen. Andere fällen ihre Entscheidung spontan nach dem Feedback der Jury. Diese Kandidaten haben möglicherweise die Chance, in Folge 5 von Staffel 14 einem Team beizutreten:

Nicholas Hofbauer (32, Nähe Gunzenhausen / Bayern)

Kandidat Nicholas hört selbst am liebsten Metal, Metalcore und Melodic. Er ist überzeugt, dass seine Performance eine Überraschung sein wird und niemand damit rechnen würde. In den Blind Auditions von „The Voice of Germany“ singt er „Go The Distance“ aus Disney‘s Hercules.

Tim Schaefer (25, Berlin)

Für die Blind Auditions hat Tim den Song „Über den Wolken“ von Reinhard Mey vorbereitet. Er selbst beschreibt den Song als „eine wunderschöne Sehnsuchtsbeschreibung, die einen in Erinnerungen schwelgen lässt“.

Brendan Osborne (34, Frankfurt am Main / Hessen)

Bredan Osborne möchte die Coaches mit dem Song „Tik Tok“ von Ke$ha überzeugen. Für „The Voice of Germany“ habe er den Song aber stilistisch verändert. In den Blind Auditions trägt er ihn als Piano Version vor.

Nico Klemm (22, Landkreis Ostallgäu / Bayern)

Nico behauptet, dass seine Stärke die Bühnenpräsenz sei. Damit könne er das Publikum innerhalb kürzester Zeit abholen. Ob ihm das auch wirklich in den Blind Auditions gelingt? In Folge 5 versucht er es mit dem Lied „Homicide“ von Logic feat. Eminem.

Marco Schumertl (27, Nähe Gießen / Hessen)

In den Blind Auditions hat Marco sich für den Song „Rebell Yell“ von Billy Idol entschieden. Für ihn sei das Lied ein zeitloser Klassiker, der die Gemüter erheitern würde.

Alina Jany (18, Speyer / Rheinland-Pfalz)

Vor ihrem Auftritt sagt Alina, dass sie bei „The Voice of Germany“ die Möglichkeit habe, sich musikalisch weiter zu bilden und einen ersten Einblick in das Musikgeschäft zu bekommen. Besonders schätze sie die erfahrenen Coaches. Diese möchte sie mit dem Lied „Lovely“ von Billie Eilish & Khalid überzeugen.

Toni Lautenschläger (29, Berlin)

Tonis größer Traum ist es, eines Tages von ihrer eigenen Musik leben zu können. Dafür würde sie jede Möglichkeit nutzen, die sich ihre biete. Hat sie eine Chance, mit dem Song „Junge“ von Die Ärzte bei „The Voice of Germany“ weiterzukommen?

Barbara Heß (54, Nähe Karlsruhe / Baden Württemberg)

Zwar freue sich Barbara sehr, bei den Blind Auditions singen zu dürfen, gleichzeitig sei sie aber auch sehr aufgeregt. Bei „The Voice of Germany“ singt sie „There You‘ll Be“ von Faith Hill. Werden die Coaches ihr die Aufregung anmerken?

Karl Wörner (24, Karlsruhe / Baden-Württemberg)

Kandidat Karl sagt, dass ihm Musik äußerst wichtig sei und fast in jeder Lebenslage toll ist, da man so unterschiedliche Emotionen vermitteln könne. In den Blind Auditions hat sich Karl für das Lied „Egoist“ von der Band Jeremias entschieden.

Gina Bulach (26, Landkreis Reutlingen / Baden-Württemberg)

Ginas Großeltern haben immer an sie geglaubt. Deswegen habe sie sich für „The Voice of Germany“ angemeldet. Die Bilder ihrer Großeltern sollen bei ihrem großen Auftritt als Glückbringer dienen. In den Blind Auditions singt sie „Cry Me A River“ von Justin Timberlake.

Jessica Wiest (41, Blieskastel / Saarland)

Gegenüber ProSieben sagt Jessica vor dem TVOG-Auftritt: „Wenn ich auf die Bühne gehe, ist es für mich besonders wichtig, die innere Stärke zu finden und an mich selbst zu glauben, um das durchzuziehen.“ In den Blind Auditions performt Jessica den Song „Ich Lebe“ von Christina Stürmer.

Duo Deluxe: Egbert de Vries & Roberta Lorenza (60 & 55, Alsdorf & Würselen / Nordrhein-Westfalen)

Für die Blind Auditions haben Egbert und Roberta den Song „Up Where We Belong“ von Joe Cocker und Jennifer Warnes mitgebracht. Für das Duo Deluxe sei das Lied eine schöne Ballade, die das Herz trifft.

