„The Voice of Germany“ 2024: Das waren die Kandidaten und Lieder gestern am 27. September

„The Voice of Germany“ geht in eine neue Runde: Staffel 14 der Castingshow läuft seit dem 26. September im Free-TV und auf Joyn. Bereits am 19. September startete die Übertragung auf der Streaming-Plattform mit einer Spezialfolge. Die Jury besteht in diesem Jahr aus Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Mark Forster und Tim Kamrad. Wie immer beginnt „The Voice of Germany“ mit den Blind Auditions. Dabei müssen die Talente die Coaches mit ihrer Stimme dazu bringen, den Buzzer drücken - weiter kommen sie nur, wenn sich mindestens ein Jurymitglied zu ihnen umdreht.

Nach den Blind Auditions folgen die Battles, danach die Sing-offs und zum Schluss das Finale. Jeder Coach darf nur ein Talent mit ins Finale nehmen - in den vorherigen Runden gilt es also, unter vielen tollen Stimmen die besten auszuwählen. In Folge 2 von „The Voice of Germany“ 2024 am 27. September traten wieder einige Kandidatinnen und Kandidaten in den Blind Auditions an. Welche Talente ihr Glück versuchten, welche Songs sie performten und wer eine Runde weiter gekommen ist, erfahren Sie hier.

„The Voice of Germany“ am 27. September 2024: Wer ist raus?

Alle Kandidaten verfolgen dasselbe Ziel: „The Voice of Germany“ 2024 werden. Wer die Musikshow gewinnt, entscheidet sich im großen Finale. Der erste Schritt sind die Blind Auditions, in denen es für die Talente darum geht, sich einen Platz in einem der vier Coach-Teams zu sichern. Für welche Kandidaten aus Folge 2 geht es nach der ersten Runde nicht mehr weiter?

Michael Wilhelm (36) aus Saarbrücken

Icon Vergrößern Michael Wilhelm bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: André Kowalski/Joyn Icon Schließen Schließen Michael Wilhelm bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: André Kowalski/Joyn

Michael favorisiert ein ganz bestimmtes musikalisches Genre: Country. „Das Tolle an Country Musik ist, dass man eine gewisse Freiheit damit verbindet. Man hat direkt das Bild im Kopf: Man steht auf einem Feld mit Pferden und Kühen“, erklärt der 36-Jährige. „Drift Away“ von Dobie Gray war sein Song für die Blind Auditions. Die Jury konnte er damit allerdings nicht überzeugen.

Lisandra Estevez Gonzalez (25) aus Köln

Icon Vergrößern Lisandra Estevez Gonzalez bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: André Kowalski/Joyn Icon Schließen Schließen Lisandra Estevez Gonzalez bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: André Kowalski/Joyn

„Ich bin eigentlich immer im Party-Modus. Meine Freunde sagen immer: ‚Du gehst nicht zur Party. Du bist die Party‘“, verrät Gabriela, die sich für die Blind Auditions ein deutschsprachiges Lied ausgesucht hatte - sie performte den Titel „Lieb Mich“ von Ayliva. Für einen Buzzer reichte ihr Auftritt jedoch nicht.

Maren (27) & Christian Janowsky (61) aus Berlin

Icon Vergrößern Maren und Christian Janowsky bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: André Kowalski/Joyn Icon Schließen Schließen Maren und Christian Janowsky bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: André Kowalski/Joyn

Die 27-jährige Maren trat mit ihrem Vater Christian als Duo bei „The Voice of Germany“ 2024 an. „Mein Papa hat mir Musik immer vorgelebt. Wenn ich früher von ihm abgeholt wurde, dann hat man gefühlt schon fünf Kilometer vorher die Rockmusik aus seinem Auto gehört“, sagt die Berlinerin. Das Vater-Tochter-Gespann hatte gemeinsam den Song „Butterfly Fly Away“ von Miley Cyrus und Billie Ray Cyrus vorbereitet, schaffte es letztendlich aber nicht in die nächste Runde.

Folge 2 von „The Voice of Germany“ 2024: Diese Kandidaten sind weiter dabei

Wer konnte die Coaches in der zweiten Folge von sich überzeugen? Hier zeigen wir Ihnen, für welche Talente es bei „The Voice of Germany“ 2024 eine Runde weitergeht.

René Schlothauer (45) aus Köln

Icon Vergrößern René Schlothauer bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: André Kowalski/Joyn Icon Schließen Schließen René Schlothauer bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: André Kowalski/Joyn

René nimmt aus einem ganz besonderen Grund an „The Voice of Germany“ 2024 teil: „Ich habe mich beworben, weil mir Max Giesinger nach einem meiner Auftritte ausdrücklich dazu geraten hat.“ Max Giesinger nahm bekanntermaßen einst selbst an der Castingshow teil - als Kandidat der ersten Staffel belegte er 2012 den vierten Platz. René folgte nun dem Rat des Sängers und performte in den Blind Auditions den Song „Broken Wings“ von Mr. Mister. Für ihn gab es einen Platz im Team Mark Forster.

Cecile Centeno (39) aus Zürich

Icon Vergrößern Cecile Centeno bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: André Kowalski/Joyn Icon Schließen Schließen Cecile Centeno bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: André Kowalski/Joyn

„Meine Musik und mein Songwriting sind von persönlichen Erfahrungen, Emotionen und Beziehungen aus meinen Lieben inspiriert“, so Cecile. Für die Blind Auditions hatte die Schweizerin den Song „It‘s All Coming Back To Me“ von Céline Dion vorbereitet. Auch sie schaffte es eine Runde weiter.

Gabriela Kyeremateng (25) aus Dortmund

Icon Vergrößern Gabriela Kyeremateng bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Gabriela Kyeremateng bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Als Sechsjährige begann Gabriela, im Gospelchor ihrer Gemeinde zu singen. „Seitdem bin ich in dieses Genre verliebt“, sagt die heute 25-jährige Dortmunderin. Sie wollte die Coaches in den Blind Auditions mit dem Titel „Shackles (Praise You)“ von Mary Mary überzeugen - mit Erfolg: Alle vier Juroren drückten den Buzzer, Gabriela entschied sich schließlich für Yvonne Catterfeld.

Kai-Olaf Stehrenberg (44) aus Hannover

Icon Vergrößern Kai-Olaf Stehrenberg bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Kai-Olaf Stehrenberg bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: Claudius Pflug/Joyn

„Ich habe 1989 zwei Auftritte mit Rolf Zuckowski gehabt. Seitdem hat mich die Bühne nicht mehr losgelassen“, erklärt Kai-Olaf, der hoffte, einen oder mehrere Coaches mit dem Song „Eloise“ von Barry Ryan dazu zu bringen, den Buzzer zu drücken. Dieses Vorhaben glückte, er schaffte es in die nächste Runde.

Iman Rashay (23) aus Köln

Icon Vergrößern Iman Rashay bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: André Kowalski/Joyn Icon Schließen Schließen Iman Rashay bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: André Kowalski/Joyn

Iman hat ihre Kopfhörer laut eigenen Angaben immer dabei, denn die Musik hilft ihr dabei, aus der Realität zu fliehen. Die 23-Jährige aus Köln wollte ihr Können in den Blind Auditions mit dem Titel „Are You Gonna Be My Girl“ von Jet unter Beweis stellen. Das gelang ihr auch, sie entschied sich für Samu Haber als Coach.

Gabriel Alvarez Perez (23) aus der Nähe von Zwickau

Icon Vergrößern Gabriel Alvarez Perez bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Gabriel Alvarez Perez bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Gabriel kommt ursprünglich aus Venezuela. Dort hat er auch schon Musik gemacht, wie er verrät: „Ab dem Alter von 15 Jahren habe ich angefangen, gemeinsam mit anderen Menschen zu musizieren. Ich habe auch schon in meinem Heimatland Venezuela Konzerte gegeben.“ Er sang in den Blind Auditions „Te Vi Venir“ von Sin Bandera und schaffte es damit ins Team von Yvonne Catterfeld.

Pasquale (31) & Michele Tibello (31) aus Bergheim

Icon Vergrößern Pasquale & Michele Tibello bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Pasquale & Michele Tibello bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Pasquale und Michele singen nicht nur gemeinsam, sie sind auch eineiige Zwillinge. „Wir werden sehr oft verwechselt – sogar von unseren Töchtern, als sie noch klein waren“, so die Zwillingsbrüder. Sie wollten die Jury mit „Rule The World“ von Take That begeistern. Tatsächlich waren alle vier Coaches restlos überzeugt von den beiden Italienern, die sich nach einigem Überlegen für Jury-Neuling Kamrad entschieden.

Jenny Hohlbauch (20) aus der Nähe von Esslingen am Neckar

Icon Vergrößern Jenny Hohlbauch bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: Claudius Pflug/Joyn Icon Schließen Schließen Jenny Hohlbauch bei „The Voice of Germany“ 2024. Foto: Claudius Pflug/Joyn

Jenny steht bei „The Voice of Germany“ 2024 zwar alleine auf der Bühne, hat aber Unterstützung mitgebracht: „Meine Glücksbringer sitzen meistens im Publikum: Meine Familie und Freund*innen, die mich schon immer supporten.“ Die 20-Jährige wollte sich mit dem Song „Immer Wieder Geht Die Sonne Auf“ von Udo Jürgens einen Platz in einem der Teams sichern. Schlussendlich landete sie auf eigenen Wunsch hin im Team Mark Forster.