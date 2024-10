"The Voice of Germany" 2024: Das waren die Kandidaten und Lieder am 17. Oktober

Seit dem 26. September 2024 ist die 14. Staffel von „The Voice of Germany“ im Fernsehen zu sehen. Die Sendetermine liegen traditionell donnerstags bei ProSieben, während sie freitags auf Sat.1 angesiedelt sind.

Für die Jury gab es dieses Jahr eine große Veränderung: Keiner der Coaches aus der letzten Staffel ist zurückgekehrt. Stars wie Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz, Ronan Keating und Shirin David sind nicht mehr dabei. Trotzdem gibt es vertraute Gesichter aus früheren Staffeln: Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Mark Forster sind erneut in der Jury vertreten.

Neu im Team ist der Singer-Songwriter Kamrad, der 2024 sein Debüt als Coach gibt. Der 27-Jährige, seit 2017 in der Musikbranche aktiv, erlangte mit seiner Hit-Single „I Believe“ große Bekanntheit und konnte über 111 Millionen Streams auf Spotify verzeichnen. Weitere Erfolge feierte er mit Songs wie „Feel Alive“ und „So Good“. Kamrad bringt frischen Wind in die Jury und tritt entschlossen an, sich gegen seine Kollegen durchzusetzen.

„The Voice of Germany“ am 17. Oktober 2024: Wer ist raus?

Folgende Talente konnten die Coaches in Folge 7 nicht von sich überzeugen:

Mo‘Voce (36, 37 & 35) aus Berlin

Blind Audition Song: „Bridge over Troubled Water“ – Simon & Garfunkel

Sie betonten, dass ihre Stärke in den Harmonien liege, da zwei der drei Sänger Operngesang studiert hätten, was einen einzigartigen Mix ergebe. Für die nächste Runde reichte es allerdings nicht.

Anne Behrendt (28) aus Emmerich am Rhein, Nordrhein-Westfalen

Blind Audition Song: „Null auf 100“ – Helene Fischer

Sie sagte, dass sie nach elf Jahren wieder zeigen wolle, was sie auf der Bühne kann. Allerdings schaffte sie es nicht, die Coaches mit ihrer Performance zu überzeugen.

Folge 7 von „The Voice of Germany“ 2024: Diese Kandidaten sind eine Runde weiter

Die Teams von „The Voice of Germany“ 2024 nehmen langsam Gestalt an. Am 17. Oktober 2024 hatten die Talente erneut die Chance, die Coaches zu überzeugen und in den Blind Auditions eine Runde weiterzukommen. Die Übertragung dieser Ausgabe erfolgte turnusgemäß auf ProSieben. Ihre jeweiligen Statements haben die Talente gegenüber dem Presseteam des Senders abgegeben.

Elias Zobeley (20) aus der Nähe von Pirmasens, Rheinland-Pfalz

Blind Audition Song: „Rocket Man“ – Elton John

Er erklärte, dass er durch seinen Vater zur Musik gefunden habe, mit dem er auch im Duo musiziert. Der 20-Jährige landete im Team von Mark Forster.

Loulia Esteves (25) aus Berlin

Blind Audition Song: „The Lady Is A Tramp“ – Tony Bennett & Lady Gaga

Sie beschrieb Musik als ihren Zufluchtsort, der ihr Raum für alle Arten von Emotionen gebe. Loulia erhielt einen Vierer-Buzzer und entschied sich schließlich für Samu Haber.

Miri Bond (38) aus Berchtesgaden, Bayern

Blind Audition Song: „You‘re the One That I Want“ -Angus & Julia Stone

Sie berichtete, dass sie bereits mit sechs Jahren Flöte spielte, später Akkordeon lernte und seit ihrem zwölften Lebensjahr Schlagzeug spielt. Da nur Kamrad für sie den Buzzer drückte, landete sie automatisch in seinem Team.

Hannes Volz (27) aus Berlin

Blind Audition Song: „Stick Season“ – Noah Kahan

Er erinnerte sich daran, wie seine Mutter mit ihm unermüdlich Kinderlieder sang, bis sie diese nicht mehr hören konnte. Er wählte Jury-Neuling Kamrad.

Lukas Wohllaib (26) aus Weiden in der Oberpfalz, Bayern

Blind Audition Song: „Hey Laura“ – Gregory Porter

Er sagte, er wolle so viele Menschen wie möglich mit seiner Leidenschaft für Musik berühren. Lukas hörte auf sein Bauchgefühl und ging zu Mark.

Pana Petersdorff (62) aus Berlin

Blind Audition Song: „Hinter‘m Horizont geht‘s weiter“ – Udo Lindenberg

Sie erklärte, dass sie zeigen wolle, dass man auch in ihrem Alter noch aus der Komfortzone heraustreten und neue Abenteuer wagen könne. Mark Forster sicherte sich mit ihr ein weiteres Teammitglied.

Ares (19) aus Wetzikon, Schweiz

Blind Audition Song: „When The Party‘s Over“ – Billie Eilish

Sie erzählte, dass das Lied, das sie singt, davon handelt, wie man aus schlechten Zeiten wachsen kann. Ares ging in Kamrads Team.

Arlena (36) aus Hamburg

Blind Audition Song: „Make You Feel My Love“ – Adele

Sie sagte, dass sie alles auf die Karte „Singen“ setze, da sie wisse, wie wertvoll das Leben sei. Arlena entschied sich ebenfalls für Kamrad als Coach.

Jakob Trcka (19) aus der Nähe von Gmunden, Österreich

Blind Audition Song: „Be Alright“ – Dean Lewis

Er erklärte, er wolle den Menschen zeigen, was in ihm steckt, und seine Musik teilen. Samu Haber schnappte sich mit ihm ein weiteres starkes Talent.

Olivia Brunen (32) aus Nettetal, Nordrhein-Westfalen

Blind Audition Song: „Keiner ist wie Du“ – Sarah Connor

Sie erklärte, dass es nach über sechs Jahren als Mutter nun an der Zeit sei, etwas für sich selbst zu tun, etwas, für das sie wirklich brenne. Auch sie schaffte es in die nächste Runde.