„TV total XXL“: Termin und Übertragung im TV oder Stream

ProSieben ist kaum noch einzukriegen. „Was ist krasser als ‚TV total‘?“, fragt der Sender auf seiner Website. Er liefert auch gleich die Antwort: „Mehr ‚TV total‘!“ In diesem Stil geht es weiter: „Was ist größer als das vertraute Studio? Die Lanxess Arena in Köln. Was ist länger als 60 Minuten Sendezeit? 120 Minuten Sendezeit.“ Doch gemach – bleiben Sie mit uns auf dem Teppich. Wir haben die Facts & Figures zu „TV Total XXL“ ganz ruhig und gelassen für Sie recherchiert.



„TV total XXL“: Der Termin

Der Sender hat die Ausstrahlung der Show für Samstag, 31. August 2024, angekündigt. Sie läuft ab 20.15 Uhr auf ProSieben und bei Joyn.

Achtung bitte: Es geistert auch der 29. August durchs Netz, vor allem auf Plakaten. Dieses Datum bezieht sich aber auf die Aufzeichnung, nicht auf die TV-Sendung. Siehe weiter unten unter „Tickets“.

Was passiert bei „TV total XXL“?

Ein Kommentar von Moderator Sebastian Pufpaff in der ProSieben-Sendung „TV total“ am 5. Juni erregte einige Aufmerksamkeit. Der 47-Jährige kündigte an: „Ich stehe da und dann kommen unter anderem Electric Callboy, Roland Kaiser, der Bingo-Bär und, und, und“. Es ging um nichts Geringes als die unerwartete Enthüllung, dass eine XXL-Ausgabe geplant sei. In einer riesigen Arena.

Roland Kaiser in einer Comedy-Show?

Die Band Electric Callboy und „Bingo-Bär“ Michael Thürnau sind keine allzu große Überraschung. Aber Roland Kaiser? Der populäre Sänger aus Münster ist ein beliebter Gast bei Moderatoren der Liga Silbereisen, Zarrella, Mross und Borg. Aber ausgerechnet bei Pufpaff? Fans der Sendung, die 1999 von Stefan Raab ins Leben gerufen wurde, dürften jedoch nicht übermäßig verblüfft sein. Roland Kaiser genießt nämlich bei „TV total“ Kult-Status. Sein Song „Du, deine Freundin und ich“ ist einer der am häufigsten gespielten „Nippel“ – kurze Videoausschnitte, die Moderator Sebastian Pufpaff per Knopfdruck auf seinem Schreibtisch abspielt.

Gastgeber Puffpaf jedenfalls fühlt sich alledem gewachsen: „Der größte Unterschied zwischen ‚TV total‘ im Studio und ‚TV total XXL‘ in der Lanxess Arena sind die Wege zur Toilette“, hat er verkündet. „Glücklicherweise bin ich in einem Alter, wo das noch klappt.“

„TV total XXL“ - Wie kommt man an Tickets?

Würden Sie gern live vor Ort dabei sein? Bitte sehr: Die Aufzeichnung der Show findet bereits zwei Tage vor der Sendung, am 29. August 2024, statt. Die Ticketpreise liegen zwischen 31,49 und 55,99 Euro, die Besucher sollten mindestens 16 Jahre alt sein.

So läuft die Übertragung von „TV total XXL“ im TV und Stream

Im linearen Fernsehen von ProSieben können Sie die Show zur angegebenen Sendezeit in aller Ruhe verfolgen. Aber wenn Sie am betreffenden Samstag andere Pläne haben, ist das auch kein Problem: Joyn heißt die Lösung - der Streaming-Dienst der Sendergruppe.

Dessen Basisdienst ist vollständig gratis, Sie müssen sich nur registrieren. Wenn Sie allerdings zusätzliche Annehmlichkeiten wünschen, sollten Sie das Premium-Abonnement Joyn Plus in die engere Wahl nehmen. Für 6,99 Euro pro Monat erhalten Sie laut Angaben des Dienstes "einige Extras (Stand: August 2024). Aktuelle und weitergehende Informationen zu den Abo-Bedingungen finden Sie auf der Website des Anbieters.

TV total XXL: Gibt es eine Wiederholung?

Bisher steht kein Termin für eine Wiederholung der Mammut-Version von TV Total im linearen Programm-Plan von ProSieben. Auf jeden Fall aber kann man die Show noch eine geraume Zeit bei Joyn streamen.