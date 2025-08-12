Wer ist raus bei „Villa der Versuchung“ nach Folge 6 am 11. August 2025?

Mit „Villa der Versuchung“ bringt Sat.1 seit dem 7. Juli 2025 ein neues Reality-Format auf den Bildschirm, in dem Luxus gegen Selbstkontrolle eingetauscht wird. Verona Pooth führt als Moderatorin durch die Sendung, in der 14 Prominente in eine abgelegene Villa in Thailand einziehen. Dort wartet jedoch nicht der gewohnte Komfort auf die Teilnehmer.

Statt Champagner und Kingsize-Betten heißt es: verzichten. Wer sich etwas gönnen will, sei es ein kaltes Getränk, ein bequemes Bett oder der Kontakt zur Familie, muss dafür tief in die gemeinsame Kasse greifen. Der Start-Jackpot: 250.000 Euro, von dem jeder kleine Luxus direkt abgezogen wird.

Das sorgt natürlich für Zündstoff. Taktisches Verhalten, Spannungen innerhalb der Gruppe und emotionale Diskussionen prägen das Geschehen. Die zentrale Frage lautet: Wie viel ist jedem sein persönlicher Komfort wert und wie lange lässt sich der Verlockung widerstehen?

Auch in der sechsten Folge wird wieder ordentlich Geld verpulvert. Wem wird das zum Verhängnis? Hier erfahren Sie, wer die „Villa der Versuchung“ in Episode 6 verlassen musste.

Wer ist in Folge 6 von „Villa der Versuchung“ 2025 rausgeflogen?

Am Anfang der sechsten Folge besaßen die Promis noch eine Gewinnsumme von 77.100 Euro. Das änderte sich aber schnell, zunächst sogar ins Positive. Denn beim sogenannten Machtspiel lieferte Jimi ab und es wurde ihm eine besondere Macht zuteil. Er erhielt die Fähigkeit, einer Person das Kopfgeld zu entziehen und dieses dem gemeinsamen Jackpot zuzuführen. Seine Entscheidung fiel dabei auf Manni. Dieser besaß zu diesem Zeitpunkt ein Kopfgeld von 20.000 Euro. Das heißt: Die Gewinnsumme erhöhte sich auf satte 97.100 Euro.

Doch dieses Glück hielt in einer Umgebung der Verlockung nicht lange an. Das gewonnene Geld ging fast genauso schnell wieder weg wie es kam. Wer beim Geldverprassen besonders auffiel war Brenda. Das sorgte in der Villa für viel Zoff und verletzte Egos.

In der Abrechnungszeremonie wurde Brendas Verhalten schließlich zu ihrem Verhängnis. Sie erhielt sechs der möglichen neun Stimmen und musste damit die „Villa der Versuchung“ am Ende der sechsten Folge verlassen.

Der gemeinsame Kontostand am Ende der Episode betrug nur noch 56.650 Euro.

Wer ist raus bei „Villa der Versuchung“ 2025?

Nach sechs Folgen hat sich das Feld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon ein gutes Stück geleert. Wer der Verlockung bereits verfallen ist und die Villa verlassen musste, können Sie dieser Übersicht entnehmen:

Bettie Ballhaus (raus in Folge 2)

Kate Merlan (raus in Folge 3)

Gigi Birofio (raus in Folge 4)

Ronald Schill (raus in Folge 4)

Georgina Fleur (raus in Folge 5)

Brenda Brinkmann (raus in Folge 6)

„Villa der Versuchung“: Wer ist weiter dabei nach Folge 6 am 11. August 2025?

Diese Promis leben weiterhin ein Leben voller, mehr oder weniger, Verzicht:

Raúl Richter

Patricia Blanco

Steven „Seven“ Graf Bernadotte

Sara Kulka

Manni Ludolf

Kate Merlan

Kevin Schäfer

Jasmin Herren

„Villa der Versuchung“ 2025: Folge 6 als Wiederholung sehen

In der Regel werden alle Episoden der „Villa der Versuchung“ nach ihrer Erstausstrahlung nochmals im Nachtprogramm von Sat.1 wiederholt. So wurde die sechste Folge beispielsweise um 0.55 Uhr, also offiziell am folgenden Tag, erneut ausgestrahlt. Sollte Ihnen das zu spät gewesen sein, gibt es eine weitere Option. Auf der Streamingplattform Joyn stehen sämtliche Folgen kostenlos und jederzeit zum Abruf bereit. Nur wer auf Werbung verzichten möchte, benötigt dafür ein kostenpflichtiges Abonnement.

Wann läuft die nächste Folge von „Villa der Versuchung“ 2025?

Ein Blick auf die Sendetermine verrät, dass die nächste Folge am 18. August um 20.15 Uhr auf Sat.1 läuft.