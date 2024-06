Heute steigt das GNTM-Finale 2024: Welche Frauen und Männer sind dabei?

Die 19. Staffel von GNTM geht langsam zu Ende. Hier erfahren Sie, wann das große Finale stattfindet und welche Kandidaten eine Chance auf den Sieg haben.

Mit " Germany's Next Topmodel" hat Heidi Klum ein prägendes Kapitel in der deutschen TV-Geschichte geschrieben. Nun neigt sich die 19. Staffel dieses Erfolgsformats dem Ende entgegen. Zahlreiche Kandidaten und Kandidatinnen haben in diesem Jahr ihr Bestes gegeben, um den Sprung in die Modewelt zu schaffen. Woche für Woche stellten sie sich neuen Herausforderungen und dem kritischen Urteil der GNTM-Jury. Doch nun, am Ende der Staffel, sind nur noch wenige Kandidaten im Rennen.

In der 19. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" haben die 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich verschiedensten Challenges gestellt. Von skurrilen Fotoshoots über extravagante Catwalks war wieder alles dabei, was die Modewelt so zu bieten hat.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Show wird im großen Finale sowohl eine Gewinnerin als auch ein Gewinner gekürt. Beide Sieger dürfen sich über jeweils 100.000 Euro freuen und werden zudem auf dem Cover der deutschen Harper’s Bazaar erscheinen.

Obwohl diese verbliebenen Models äußerlich unterschiedlich sind, teilen sie alle den Willen zum Sieg. Nachdem die Zuschauer ihre Leistungen in der Übertragung von GNTM 2024 verfolgen konnten, stehen nun die letzten Hürden bevor. Wann genau das große Finale von GNTM 2024 stattfindet? Das verraten wir Ihnen hier. Außerdem präsentieren wir Ihnen die Kandidatinnen, die noch im Rennen um den Titel sind.

GNTM 2024: Wann findet das große Finale statt?

ProSieben hat das Spektakel für Donnerstag, 13. Juni 2024, angekündigt. Start ist zur besten Sendezeit: 20.15 Uhr, Primetime. Zeitgleich kann man die Show beim Streaming-AnbieterJoyn miterleben. Ort der Entscheidung über den Sieg der diesjährigen Staffel ist auch in diesem Jahr wieder die Lanxess Arena in Köln.

Und wann lief das Halbfinale?

#GNTM-Power Woche: Wer ins Finale einzieht, erfuhren die Zuschauer zum ersten Mal an einem Dienstag. Das Halbfinale wurde am 11. Juni 2024 um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn gezeigt.

GNTM 2024: Das sind die Finalistinnen und Finalisten

Diese Kandidatinnen und Kandidaten haben noch die Chance, "Germany’s Next Topmodel" 2024 zu werden:

Männer

Jermaine (19, aus Kassel)

Jermaine Foto: ProSieben/Michael de Boer

Jermaine arbeitet selbstständig als Influencer. Außerdem ist er bereits beruflich als Model tätig, hat dem ein oder anderen Kandidaten also bereits einiges an Erfahrung voraus. Und seine bisherige Bilanz als in der Branche kann sich sehen lassen, schließlich war er 2022 Teil einer europaweiten Adidas-Kampagne. So wie viele der anderen Kandidaten betätigt Jermaine sich in seiner Freizeit gerne sportlich, zum Beispiel beim Fitness oder Leichtathletik. Unter einem perfekten Samstagabend stellt er sich Kochen, Musik hören, Weingläser bemalen oder mit dem Auto fahren und Sterne betrachten vor.

Julian (24, aus Frankfurt am Main)

Julian Foto: ProSieben/Michael de Boer

Der 24-Jährige arbeitet als Filmmaker und Content Creator. In seiner Freizeit beschäftigt er sich ebenfalls gerne mit Filmmaking sowie Fotografie. Außerdem ist er sportlich sehr aktiv - zu seinen Sportarten zählen Calisthenics, Kickboxen, Wakeboarden, Kitesurfen und Surfen. Außerdem träumt er von einer Reise zur Französisch-Polynesischen Insel Bora Bora. Eine weitere Besonderheit an Julian: Er hat einen Zwillingsbruder.

Linus (25, aus Berlin)

Linus Foto: ProSieben/Michael de Boer

Linus ist geboren in Bayern, lebt aber mittlerweile in Berlin und studiert dort BWL. Auch er ist nicht ganz unerfahren in der Modelbranche, denn er stand bereits einige Mal für den Versandhändler "About You" vor der Kamera. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit engen Freunden oder im Sportstudio. Bei GNTM will er mit seiner positiven Art und seinem Ehrgeiz punkten.

Luka (24, aus Frankfurt am Main)

Luka Foto: ProSieben/Michael de Boer





Luka nimmt an der Show gemeinsam mit seinem Zwillingbruder Julian teil. Er studiert Media, Conception and Production und träumt von einer Reise auf die französisch-polynesische Insel Bora Bora.

Frauen

Fabienne (20, aus Solingen)

Fabienne Foto: ProSieben/Michael de Boer

Fabienne wurde im Senegal geboren, lebt aber mittlerweile in Solingen. Sie arbeitet als Zahnmedizinische Fachangestellte - ihr Herz schlägt allerdings für die Modebranche. Als Model hat sie auch bereits Erfahrungen sammeln können, beispielsweise für Esprit. Entgegen dem Modelklischee gönnt Fabienne sich hin und wieder mal "ungesunde" Köstlichkeiten wie Pizza, Burger und Pommes.

Lea (24, Düsseldorf, NRW)

Lea. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Die Düsseldorferin arbeitet als Business Developer und studiert im 7. Semester Retail Design. Ihre kreative Ader zeigt sich in Zeichnungen, Wohnungsdekoration und 3D-Projekten. Sie löst gerne Sudokus und träumt davon, die Nordlichter in Lappland zu sehen. Ihr idealer Sonntag? Ausschlafen, ein Karamell-Macchiato, Avocado-Ei-Brot und Netflix mit ihrem Freund.

Xenia (24, Hof, Bayern)

Xenia Foto: ProSieben/Michael de Boer

Xenia aus Hof an der Saale studiert Förderlehramt und ist leidenschaftlich an Schauspielerei interessiert. Sie analysiert gerne schauspielerische Leistungen in Filmen und stellt sich das Geschehen am Filmset vor. Am Wochenende schläft sie gern bis 13 Uhr.

Wenn Sie stets auf dem neuesten Stand bleiben möchten, dann schauen Sie doch mal in unseren GNTM-Live-Ticker. Dort gibt es stets aktuelle News rund um die Kandidaten, die Show und Heidi Klum.

GNTM-Finale 2024: Das sind die Gäste

Für das Finale hat Heidi Klum eine Reihe bekannter Gesichter als Gäste eingeladen. Freuen dürfen sich die Fans auf eine Wiederkehr von Modemacher und Ex-GNTM-Juror Wolfgang Joop. Auch Fotograf Rankin, der in der 19. Staffel bereits zweimal zu sehen war, wird wieder mit von der Partie sein. Zudem wurde Model und Schauspielerin Elizabeth Hurley für die Finalshow angekündigt. Sie ist bereits in dieser Staffel als Gastjurorin aufgetreten. Für die Finalshow bringt sie außerdem ihren 22-jährigen Sohn Damian Hurley mit - ebenfalls Model und Schauspieler. Zudem stehen Kevin Germanier, ein Modemacher aus der Schweiz, und mit Bastian Schweinsteiger ein Fußballweltmeister auf der Gästeliste.

Für die musikalischen Einlagen am Abend sind Sabrina Carpenter ("Espresso"), Robin S ("Show me Love") und Sofi Tukker, das Duo aus Sophie Hawley-Weld und Tucker Halpern ("Drinkee"), zuständig.

Hier noch einmal die Gästeliste im Überblick: