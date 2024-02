"Markus Lanz" heute am 7.2.24: Das sind die Gäste

Bei Markus Lanz geht es heute, 7. Februar 2024, über die deutsche Haushalts- und Wirtschaftspolitik. Wir haben alle Infos den zu Gästen, Thema und Übertragung.

Markus Lanz geht auch heute am Mittwoch, den 7. Februar 2024, im ZDF auf Sendung. Seine bereits langjährige Talkshow läuft dreimal pro Woche, sofern gerade keine Sommer- oder Winterpause ansteht. Auch diese Woche sind wieder mehrere Gäste als Experten in die Show eingeladen. Hierbei handelt es sich meist um bekannte Menschen aus Politik, Medien, Wissenschaft oder auch Gesellschaft.

Der Polit-Talk wird erst spät abends übertragen, so auch heute: Von 23.00 Uhr bis 0.15 Uhr erfolgt die Ausstrahlung im TV über das ZDF. Vorher läuft im ZDF die DFB-Pokal-Partie zwischen Gladbach und Saarbrücken. Je nach Spiellänge, kann sich die Ausstrahlung verspäten. Neben der Übertragung im Fernsehen, gibt es es auch online einen Live-Stream des ZDF, wo die Show mitverfolgt werden kann. Der Stream läuft über die Mediathek, worüber auch hinterher die Möglichkeit besteht, die ganze Folge in der Wiederholung zu sehen.

Wenn Sie erfahren möchten, wer heute als Gast eingeladen ist und über welche Themen diskutiert wird, dann sind Sie hier richtig. In diesem Artikel informieren wir Sie über alle Infos rund um Thema und Gäste der TV-Show.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 7. Februar

In der heutigen Ausgabe von "Markus Lanz" werden verschiedene Themen behandelt, darunter die Uneinigkeit der Ampel beim EU-Lieferkettengesetz, die Haushalts- und Wirtschaftspolitik, sowie die Zukunft der Sozialdemokratie in Deutschland. Dazu wird exemplarisch die Situation der SPD diskutiert. Zudem geht es auch um die Situation mittelständischer Unternehmen in Deutschland und die Geschäftsrisiken, die als Folge übermäßiger Bürokratie entstehen können.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 7. Februar"

Diese vier Gäste sind heute bei "Lanz" zu Gast:

Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär

Kühnert äußert sich zur Uneinigkeit der Ampel beim EU-Lieferkettengesetz, zur Haushaltspolitik und zu Olaf Scholz, der für seinen Führungsstil auch parteiintern kritisiert wird.



Daniel Sturm, Journalist

Der Journalist und Leiter des Hauptstadtbüros des "Tagesspiegel", spricht über den Mitgliederschwund und das Umfragetief der SPD sowie über die Zukunft der Sozialdemokratie in Deutschland.



Veronika Grimm, Ökonomin

Als eine der fünf Wirtschaftsweisen ordnet sie die Wirtschaftspolitik der Ampelregierung ein. Die Ökonomin meint: "Die andauernden faulen Kompromisse machen die Menschen nur noch unzufriedener".



Martina Nighswonger, Unternehmerin

Als Chefin des pfälzischen Chemieunternehmens Gechem spricht Nighswonger über die Situation mittelständischer Unternehmen in Deutschland und über Geschäftsrisiken als Folge übermäßiger Bürokratie.