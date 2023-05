"ZDF Fernsehgarten" gestern am 7. Mai 2023: Gäste, Wiederholung im TV oder Stream

Der "ZDF Fernsehgarten" lief am 7.5.23 live im TV und Stream. Alle Infos rund um Gäste, Programm, Übertragung und Wiederholung der Auftaktfolge gibt es hier.

Die Saisoneröffnung vom " ZDF Fernsehgarten" fand gestern am 7. Mai 2023 statt. Auch in diesem Jahr wird die Show wieder von Andrea Kiewel moderiert und geführt. Alles, was sie über die Auftaktfolge, das Programm, die Gäste und die Übertragung wissen müssen, finden sie hier auf einen Blick.

"ZDF Fernsehgarten": Programm am 7. Mai 2023

Um 12 Uhr startete die Auftaktfolge des TV-Klassikers "ZDF Fernsehgarten 2023". An 19 Sonntagen moderiert Andrea Kiewel wieder die Show. An diesem Sonntag erwartet die Zuschauer und Zuschauerinnen echtes Sommerfeeling. Außerdem steht ein Rekordversuch in 30 Metern Höhe an. Was genau es mit dem möglichen Rekord auf sich hat, bleibt abzuwarten. Ebenso eine Überraschung wird die Aktion anlässlich des 60. ZDF-Geburtstags. Bisher bekannt ist nur, dass sie von Comedian Matze Knop begleitet wird.

Ansonsten bleibt sich die Show treu. Es wird einen Mix aus Musik, Comedy, Artistik und Service-Themen. Bülent Ceylan wird beispielsweise mit einem ein Stand-up Programm auftreten. Zu dem bunten Mix an Unterhaltung gehört auch Patissier Christian Hümbs. Er wird eine besondere Dessertkreation zubereiten.



"ZDF Fernsehgarten": Das sind die Gäste am 7. Mai 2023

Neben Bülent Ceylan und Christian Hümbs hat das ZDF noch weitere Gäste angekündigt. Wir haben alle bisher bekannten Gäste und Gästinnen für sie zusammengefasst:

Wolkenfrei

Giovanni Zarrella

Joey Heindle

Haiducii

Alexander Eder

Die Prinzen

Loona

Trong

Marcus & Martinus

Bülent Ceylan

Matze Knop

Christian Hümbs

Auch für die zweite Show der Saison wurden schon einige Details bekannt gegeben, diese wird am 14. Mai 2023 stattfinden. Andrea Kiewel lädt erstmals zur großen "Darts-Party" ein. Als Gäste werden die Profispieler Max Hopp alias "Maximiser" und Gabriel Clemens alias "German Giant" erwartet. Unterstützt werden die beiden von Elmar Paulke als Experte und Spielleiter. Auch das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) wird thematisch aufgegriffen.

Übertragung von "ZDF Fernsehgarten" am 7.5.23 live im TV und Stream

Die Auftaktshow des "ZDF Fernsehgarten" wird von 12 Uhr bis 14 Uhr live im ZDF aus dem ZDF -Gelände in Mainz übertragen. Nach der Auftaktshow gibt es bis zum 24. September 2023 jeden Sonntag eine neue Show, die es ebenfalls um die selbe Uhrzeit live im ZDF zu sehen gibt. Für die kommenden Shows sind Mottos wie "Flohmarkt", "Tiergarten" oder "Garten Games" angekündigt. Aber auch musikalische Schwerpunkte sind zu erwarten. So wird es zum Beispiel eine "Schlagerparty" geben. Aber auch die Themen "Rock im Garten" und "Mallorca" wurden bereits angekündigt. Der Saisonabschluss im September steht ebenfalls schon fest. Am 24. September 2023 wird die Show unter dem traditionellen Motto "Oktoberfest" stehen.

"ZDF Fernsehgarten": Wiederholung und Stream

Wer am Sonntag, dem 7. Mai 2023, bereits etwas anderes vor hatte, kann sich die Wiederholung der Show anschauen. Die aktuellen Folgen gibt es jeweils nach der Übertragung in der ZDF -Mediathek. In der Mediathek kann man die Show ebenfalls parallel zur TV-Übertragung im Stream verfolgen.