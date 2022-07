Twitter-Ausfall: Kurznachrichtendienst am Donnerstag nicht erreichbar

Am Donnerstagnachmittag war Twitter für viele User nicht mehr erreichbar und offenbar ausgefallen. Über Ursachen war zunächst nichts bekannt.

"Etwas ist schiefgelaufen. Probiere, es erneut zu laden." Oder: "Twitter funktioniert einfach nicht, aber wir kümmern uns." Eine dieser Fehlermeldungen bekamen deutsche User am Donnerstagnachmittag seit etwa 14.00 Uhr bei Twitter angezeigt, wenn sie einen Tweet laden wollten. Ein erneutes Laden blieb aber erfolglos.

Twitter down: Kurznachrichtendienst ist in Deutschland nicht erreichbar

Der Kurznachrichtendienst war in Deutschland down, wie durch die gemeldeten Ausfälle deutlich wurde. Alleine bei Allestörungen.de wurden in weniger als einer Stunde mehr als 10.000 Ausfälle gemeldet. Wie lange die Störung anhält, war zunächst unklar. Twitter hatte sich nicht zu der Störung geäußert.

Gegen 14.45 Uhr gab es dann Entwarnung: Für die meisten Nutzer war der Kurznachrichtendienst, auf dem täglich rund 230 Millionen Menschen aktiv sind, wieder erreichbar.

