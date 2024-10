Überschwemmungen nach Unwetter auf Mallorca

Heftige Unwetter auf der balearischen Insel Mallorca haben am Wochenende für Überschwemmungen gesorgt. Wie das Wetterportal wetteronline berichtet, seien am Samstag Gewitter mit Hagel und Starkregen über die Insel hinweggezogen. Zum Teil seien pro Quadratmeter 25 bis 35 Liter Regen in der Stunde gefallen. Die starken Regenfälle führten zu Überschwemmungen, am Flughafen Palma kam es zu Verspätungen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es erneut zu heftigen Regenfällen und Gewittern, berichtet das spanischsprachige Onlinemagazin Ultima Hora. An einigen Orten fielen bis zu 100 Liter Wasser pro Quadratmeter. Mehrere Straßen mussten wegen Überschwemmungen gesperrt werden. Rettungskräfte rückten zu knapp 80 Einsätzen aus.

Fluss im Osten von Mallorca tritt nach Starkregen und Gewitter über die Ufer

Am stärksten war Porto Christo im Osten der Insel betroffen. Dort wurde laut Ultima Hora das Gebiet in der Nähe des Hafens vollständig überflutet. Der Torrent de Llebrona, ein kleiner Fluss, der bei Porto Christo im Meer endet, trat über die Ufer. Dabei rissen die Wassermassen Boote, Tische und Stühle mit sich, Autos liefen mit Wasser voll. Für den Montag seien laut Ultima Hora ebenfalls wieder Schauer und Gewitter vorhergesagt.

Mehrere Videos auf dem Kurznachrichtendienst „X“ zeigen die Überschwemmung und die Zerstörung der Wassermassen. Erst Anfang September gab es ein ähnlich starkes Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen.