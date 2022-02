Gasleitung in Charkiw explodiert – Öldepod bei Kiew in Brand

Bei den Gefechten in der Ukraine kam es in der Nacht zum Sonntag zu schweren Schäden. Südlich von Kiew traf eine Rakete ein Öldepot, in der Stadt Charkiw ist eine Gasleitung explodiert.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Ukraine weiterhin zu schweren Kämpfen. In der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkow ist nach einer Explosion eine Gasleitung in Flammen aufgegangen. Nach Darstellung der ukrainischen Agentur Unian und nach Aussagen des Büros von Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde die Leitung von russischen Truppen gesprengt. Dies ließ sich noch nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Die Agentur verbreitete im Internet ein Video von der Explosion und betonte, dass es sich dabei "nicht um einen nuklearen Angriff handelt, auch wenn es so aussehen mag". Unklar war, ob es sich bei der Leitung um eine regionale Erdgasleitung handelt. Sie könnte auch Teil der aus Russland nach Europa führenden Leitungen sein.

Video: SAT.1

Ukraine: Öldepod in Wassylkiw in Brand

In Wassylkiw, einer Stadt rund 40 Kilometer südlich von Kiew, traf außerdem eine Rakete ein Öldepod, das daraufhin in Flammen aufging. Die Bürgermeisterin der Stadt bestätigte der Nachrichtenagentur AP den Einschlag. Im Internet kursieren Videos von einem gewaltigen Brand. Ob es sich dabei um das Öldepod in Wassylkiw handelt, könnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

Kämpfe in Kiew: Granate trifft Lager mit radioaktiven Abfällen

In der Hauptstadt Kiew ist Medienberichten zufolge wurde in der Nacht ein Lager mit radioaktiven Abfällen getroffen. Die Deponie sei von mehreren russischen Granaten getroffen worden. Das Lager ist eine Zweigstelle des Unternehmens Radon Union, dessen Hauptaufgabe die Entsorgung verschiedener Arten radioaktiver Abfälle ist. Nach ersten Messungen bestehe nach dem Angriff „keine Bedrohung für die Bevölkerung außerhalb der Schutzzone“, hieß es. Auch diese Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.