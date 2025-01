Gewässer in Emmendingen mit Öl verunreinigt

Ein Gewässer in Emmendingen ist durch Öl verschmutzt worden. Ein Zeuge hatte sich wegen penetranten Heizölgeruchs aus dem dortigen Brettenbach gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die Verunreinigung habe bis in die Innenstadt gereicht. Die Freiwillige Feuerwehr richtete Ölsperren im Gewässer ein. Ob Tiere zu Schaden gekommen sind, war nicht bekannt. Die Polizei hat wegen des Vorfalls am Donnerstag die Ermittlungen aufgenommen.

