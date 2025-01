Auto überschlägt sich in Frankfurt - zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall in Frankfurt sind ein 88-jähriger Autofahrer und seine 90 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Samstag auf der Rosa-Luxemburg-Straße an der Anschlussstelle Autobahn 66 / Miquelallee. Das Auto sei aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, habe eine Böschung touchiert, sich überschlagen und sei schließlich auf dem Dach liegen geblieben.

Mehrere Ersthelfer betreuten die Schwerverletzten, bis die Polizei und Rettungskräfte eintrafen. Für die Dauer des Einsatzes wurden beide Fahrstreifen der Straße gesperrt. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.