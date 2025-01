Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Bei einem frontalen Zusammenstoß von zwei Autos nahe Korbach in Nordhessen ist ein Fahrer ums Leben gekommen. Eine Frau war mit ihrem Auto aus ungeklärtem Grund in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto des 73-Jährigen zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die 24 Jahre alte Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Ein Gutachten soll nun den genauen Unfallhergang klären. Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße 252 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.