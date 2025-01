Frau wird bei Zusammenstoß zweier Autos schwer verletzt

Eine 71 Jahre alte Frau ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Main-Tauber-Kreis schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau habe nach ersten Erkenntnissen an einer Einmündung bei Bad Mergentheim ein anderes vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen. Daraufhin prallten die beiden Wagen zusammen.

Die 71-Jährige wurde laut Polizei in ihrem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr zogen sie aus dem Wagen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die drei Insassen des anderen Autos seien mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik gekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos wurde ein dritter Wagen touchiert und beschädigt. Die Polizei schätzt den insgesamt entstandenen Schaden auf rund 70.000 Euro.