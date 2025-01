Mann kracht mit Auto in Mehrfamilienhaus

Ein Mann ist in Reichelsheim im Odenwaldkreis mit seinem Auto in eine Hauswand gefahren. Dabei wurde der 31-jährige Beifahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte der 32-jährige Fahrer in eine Straße abbiegen und kam dabei nach ersten Erkenntnissen durch eine glatte Fahrbahn ins Rutschen. Daraufhin kam er mit seinem Wagen von der Straße ab, prallte mit Wucht gegen eine Hauswand und hinterließ ein größeres Loch.

Der verletzte Beifahrer wurde den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 32.000 Euro.