Mann liegt fast einen Tag lang schwer verletzt in Gebüsch

Ein Mann hat in Stuttgart 21 Stunden lang unbemerkt und schwer verletzt neben einem Fußweg in einem Gebüsch gelegen. Der 31-Jährige soll am Mittwoch um 20 Uhr eine Böschung hinuntergestürzt sein und sei erst am nächsten Tag um etwa 17 Uhr von einem Fußgänger entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Er habe geblutet und sei von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden. Es gäbe bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Warum er nicht in der Lage war Hilfe zu rufen, blieb vorerst unklar. Der Auffindeort sei wegen dichten Gestrüpps unübersichtlich gewesen.

