Unfall auf Bundesstraße: Ein Toter und mehrere Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 54 im Rheingau-Taunus-Kreis ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Ein 19-Jähriger war mit seinem Wagen bei Hohenstein in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das Auto des 60-Jährigen gekracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe sich zum Zeitpunkt des Unfalls eine Ölspur auf der Straße befunden - ob der Teenager deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, war zunächst unklar.

Der ältere Mann wurde durch die Wucht des Unfalls in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo er später starb. Der 19-Jährige erlitt schwere, seine 16-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.