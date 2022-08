Nach Unfall von Anne Heche: "Es wird nicht erwartet, dass sie überlebt"

Die Schauspielerin Anne Heche hatte in der vergangenen Woche einen schweren Autounfall in Los Angeles. Jetzt gab ein Sprecher bekannt, dass die diesen wohl nicht überleben wird.

Der tragische Unfall ereignete sich am vergangenen Freitag (5. August): Schauspielerin Anne Heche krachte mit ihrem Auto in ein Wohnhaus in Los Angeles. Das Fahrzeug fing Feuer und die 53-Jährige wurde schwer verletzt. Jetzt gab ihr Sprecher bekannt, dass die Schauspielerin eine schwere Gehirnverletzung erlitten hatte und den Unfall wohl nicht überleben wird.

Anne Heche erlitt bei Unfall schwere Hinverletzung

Das Auto soll mit hoher Geschwindigkeit in das Haus gerast und erst nach knapp zehn Metern zum Stehen gekommen sein. Heche sei nach dem Unfall noch ansprechbar, aber in einem kritischen Zustand gewesen. Augenzeugen berichten laut dem US-Magazin TMZ.com, dass sie in dem Wohngebiet zunächst eine Garagenwand gerammt habe und mit hoher Geschwindigkeit davongefahren sei, bevor sie in das Wohnhaus raste. Ein Bluttest habe ergeben, dass sie 53-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Kokain und möglicherweise Fentanyl stand. Eine Person, die sich im hinteren Teil des Hauses befand, blieb unverletzt.

In einer Erklärung sagte der Sprecher der Schauspielerin am Donnerstag gegenüber dem US-Magazin, dass sie eine schwere anoxische Hinverletzung erlitten habe und in einem kritischen Zustand im Koma liege. "Es wird nicht erwartet, dass sie überlebt." Sie bleibe noch an lebenserhaltenden Apparaten angeschlossen, um festzustellen, ob ihre Organe noch lebensfähig sind.

Anne Heche: Für diese Filme ist die Schauspielerin bekannt

Heche wurde durch Rollen in Filmen wie "Donnie Brasco", "Sechs Tage, sieben Nächte", "Wag the Dog" und "Volcano" bekannt. Sie wurde mit einem Emmy, dem US-Fernsehpreis, ausgezeichnet. Fernsehzuschauer kennen sie aus Serien wie "Ally McBeal" und "Nip/Tuck".

Die 53-Jährige ist Mutter von zwei Söhnen. Sie war mit dem Kameramann Coley Laffoon verheiratet, von dem sie sich 2009 scheiden ließ. Vor ihrer Heirat im Jahr 2001 war Heche zeitweise mit der Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres zusammen.