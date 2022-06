Drei Tote und viele Verletzte nach schwerem Unfall auf A14

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A14 sind am Donnerstag drei Menschen ums Leben gekommen. 18 weitere wurden verletzt. Derzeit ist eine Vollsperrung eingerichtet.

Auf der A14 bei Halle sind am Donnerstag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall gestorben, 18 Menschen wurden verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Beteiligt waren offenbar zwei Autos und zwei Kleintransporter. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Trotha und Tornau. In einem der Kleintransporter sei eine Fußballmannschaft unterwegs gewesen, hieß es von der Polizei.

Vollsperrung nach Unfall: Autobahn 14 Richtung Dresden komplett dicht

Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, sei noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Auffahrunfall der Ausgangspunkt für den schweren Unfall gewesen sein. Zur Identität der Toten und Verletzten konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden mehrere Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Derzeit sind noch zahlreiche Rettungskräfte und Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn 14 ist in Richtung Dresden voll gesperrt.

