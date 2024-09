Neun Verletzte nach Unfall auf Partyboot

Auf einem sogenannten „Partyboot“ ist es am Dienstagabend zu einem Unglück gekommen. Neun Menschen wurden verletzt, als das Dach des Bootes einstürzte. Vier Personen trugen schwere Verletzungen davon, teilte die Feuerwehr am Abend mit, fünf Gäste wurden leicht verletzt. Insgesamt waren rund 120 Menschen an Bord des Bootes.

Unglück auf Partyboot in Berlin: 120 Menschen waren an Bord

Laut Bericht der Feuerwehr wurde eine Vielzahl von Personen nach dem Unglück gesichtet und anschließend durch den Rettungsdienst betreut. Das Gewässer und der Uferstreifen wurden mithilfe eines Mehrzweckbootes abgesucht. Im Wasser wurden aber keine weiteren Personen gefunden. Der genaue Ablauf des Unglücks und die Ursache sind bisher nicht geklärt.

Ein Augenzeuge sagte der Bild-Zeitung: „Es war ein Konzert in einem Boot, man konnte aber auch oben auf dem Dach sitzen. Gerade als das zweite Stück vorbei war, ist ein Teil des Dachs eingestürzt.“ Ein weiterer Augenzeuge sagte der Berliner Morgenpost: „Viele Leute saßen auf dem Dach. Man hat eigentlich gesehen, dass das Dach nicht so stabil ist.“ (mit dpa)