Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Beim Zusammenstoß von zwei Autos bei Neuenstein (Hohenlohekreis) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 21-Jähriger am Freitag beim Einbiegen in eine Kreuzung einen Wagen im Gegenverkehr übersehen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 18-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens und sein 33-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der 21-Jährige blieb unverletzt, sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

