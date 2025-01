Drei Verletzte und fünf lädierte Autos bei Unfall in Fulda

Bei einem Verkehrsunfall in Fulda sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 87-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen aus zunächst ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kollidierte mit dem vorausfahrenden Wagen eines 56-Jährigen. In der Folge wurden die Fahrzeuge gegen eine Hauswand sowie gegen drei parkende Autos neben der Fahrbahn geprallt, die dadurch aufeinander geschoben wurden.

Verletzt wurden laut Polizei der 87-jährige Fahrer, der 56-jährige Fahrer sowie eine 71-Jährige, die sich in einem der parkenden Autos befand. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten sei die Straße für knapp zwei Stunden gesperrt gewesen. Der Sachschaden an den fünf Fahrzeugen und der Hauswand beläuft sich laut Polizei auf rund 100.000 Euro.