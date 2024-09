Lkw kippt am Kreuz Kassel-West um: Autobahn gesperrt

Wegen eines umgekippten Lastwagens ist am Kreuz Kassel-West die Verbindungsstelle von der A44 auf die A49 gesperrt. Autofahrer müssen sich in Richtung Kassel auf Verzögerungen einstellen, wie die Polizei mitteilte. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum Mittag, womöglich länger.

In der Nacht war ein Lkw am Kreuz Kassel-West an der Stelle mit der Betonleitwand kollidiert. Ursache sei nach ersten Erkenntnissen Unachtsamkeit gewesen, hieß es. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Lkw transportierte demnach Lebensmittel und wird zunächst entladen, erst danach kann er geborgen werden. So lange bleibt die Autobahn an dieser Stelle gesperrt. Insgesamt ist ein Sachschaden von 160.000 Euro entstanden.