Motorradfahrer kracht in Auto und stirbt

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist in Osthessen mit einem Auto zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Der Jugendliche geriet am Vormittag des Heiligabends auf einer Kreisstraße zwischen Schenklengsfeld-Hilmes und Friedewald-Motzfeld (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) in einer S-Kurve auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem Wagen einer 29-Jährigen, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Der 16-Jährige sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang des Unfalls aufklären. Die Kreisstraße 13 wurde zeitweise voll gesperrt.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Osthessen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis