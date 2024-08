Polizeiwagen stößt bei Einsatz in Fulda mit Auto zusammen

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn ist in Fulda mit einem Auto zusammengestoßen. Sowohl die 31 Jahre alte Polizistin, die am Steuer saß, als auch ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall am späten Dienstagabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Beide kamen demnach in eine Klinik. Die 27-jährige Fahrerin des zweiten Autos habe hingegen einen Schock erlitten.

Der Polizeiwagen war in Richtung Künzell unterwegs, als das andere Auto von rechts kam, wie es hieß. Laut Mitteilung war die 27-Jährige vorfahrtsberechtigt. Beide Autos wurden nach dem Unfall abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von 17.000 Euro.