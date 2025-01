Sechs Verletzte bei Unfall mit drei Autos

Sechs Menschen sind bei einem Unfall mit mehreren Autos in der Nähe von Pforzheim leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war eines der Fahrzeuge bei Friolzheim (Enzkreis) in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Ein drittes Auto, das hinter dem zweiten Wagen fuhr, prallte anschließend auf diesen auf. Alle sechs Insassen der drei beteiligten Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

