Tatort heute aus dem Schwarzwald: Klassischer Krimi mit Tobler und Berg

Franziska Tobler und Friedemann Berg steigen in einen Cold Case ein, der vor mehr als einem Jahrzehnt unaufgeklärt blieb.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Schwarzwald-Tatort heute (12.02.2023) im Schnellcheck

Familie Winterfeld erlebte vor Jahren eine Tragödie, als Tochter Rosa, noch Teenager aber selbst schon Mutter einer Tochter, spurlos verschwand. Nun wird in der Nähe des Schwarzwald-Dorfs Rosas Leiche gefunden. Wie damals ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner). Wie damals beschuldigt Meike Winterfeld (Inka Friedrich) den mehrfach vorbestraften Werner Tröndle (Aurel Manthei). Der hat wegen anderer Straftaten eine Gefängnisstraße abgesessen und lebt jetzt wieder im Dorf, auch wenn die meisten nichts mit ihm zu tun haben wollen.

Franziska Tobler und Friedemann Berg rekonstruieren von neuem Rosas letzten Abend, nicht nur mit der Familie, sondern auch mit Rosas Freund Axel und ihrer besten Freundin Elif. Inzwischen erwachsen, stehen die beiden dieser Rekonstruktion kritisch gegenüber. Franziska Tobler und Friedemann Berg hoffen trotzdem auf neue Erkenntnisse. Und tatsächlich - mit dem heutigen Blick der jetzt Erwachsenen verschiebt sich die Wahrnehmung der Ereignisse.

Franziska Tobler und Friedemann Berg müssen noch einen zweiten Todesfall aufklären. Foto: Benoît Linder, SWR

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Unten im Tal" heute einzuschalten?

Im Tatort heute ermittelt das Schwarzwald-Duo Tobler und Berg auf eher biedere Art. Das ist wohltuend altmodisch und zur Abwechslung ganz angenehm. Die Geschichte kommt schlüssig und ohne große Brüche daher, die Szenerie wechselt zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wäre da nicht der Schluss, schreibt Andreas Frei in unserer Tatort-Kolumne.

Friedemann Berg und Franziska Tobler haben Elif Topcu (Canan Samadi) gebeten, erneut eine Aussage zu machen. Foto: Benoît Linder, SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Schwarzwald-Tatort heute

Franziska Tobler : Eva Löbau

: Friedemann Berg : Hans-Jochen Wagner

: Hans-Jochen Wagner Josef Winterfeld : Cornelius Obonya

: Meike Winterfeld : Inka Friedrich

: Werner Trödle: Aurel Manthei

Axel Leibing : Tonio Schneider

: Elif Topcu : Canan Samadi

: Antonia "Toni": Carlotta Bähre

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Tobler und Berg sind die Ermittler im Schwarzwald

Seit Oktober 2017 ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in der Region rund um Freiburg. Das Tatort-Team folgte beim SWR auf die Ermittler aus Konstanz. Sowohl Tobler als auch Berg sind im Schwarzwald tief verwurzelt. Tobler ist zunächst verheiratet, die Ehe geht jedoch in die Brüche. In Folge 5 landet sie nach einer feuchtfröhlichen Fastnacht mit dem Kollegen Berg im Bett.

Tobler steht nicht gerne im Mittelpunkt, ist eher unscheinbar, ermittelt dafür aber klug und überlegt. Ganz anders ist da Berg, der allein schon wegen seiner körperlichen Erscheinung auffällt. Nicht nur sein Humor trifft nicht immer auf Gegenliebe, auch bei seinen Ermittlungen eckt der energische Hauptkommissar schon mal an.

