Feuerwehr nach Starkregen in Frankfurt im Einsatz

Kräftige Regenfälle haben in Frankfurt am Main für mehrere Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Ab Donnerstagnachmittag hätten die Wehrleute zu circa 40 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken müssen, sagte ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr. Dabei habe es sich um vollgelaufene Keller sowie überflutete Straßen gehandelt. Verletzt worden sei niemand.Auch in Hattersheim am Main (Main-Taunus-Kreis) war die Feuerwehr aufgrund von Starkregen im Einsatz. Dort sei am Donnerstagabend ein Damm auf einer Länge von 30 Metern überspült worden, berichtete ein Sprecher der dortigen Feuerwehr. Um anliegende Häuser zu schützen, hätten die Einsatzkräfte rund 550 Sandsäcke geschichtet. In der Nacht zum Freitag habe die Feuerwehr den Einsatz schließlich beenden können.

