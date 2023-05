Unwetter richten große Schäden in Baden-Württemberg an

Unwetter mit starkem Regen haben am Sonntag Baden-Württemberg getroffen. Innerhalb weniger Minuten traten Flüsse und Bäche über ihre Ufer und Keller liefen voll.

Am Sonntag sind Unwetter über Baden-Württemberg gezogen. Starker Regen und Gewitter haben in mehreren Landkreisen im Südwesten Schäden angerichtet und für zahlreiche Einsätze gesorgt. Wie hoch der entstandene Schaden genau ist, ist bislang unklar, so die Polizeien in Freiburg und Konstanz am Montagmorgen. Verletzte gab es nicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits im Voraus vor Unwettern gewarnt.

Unwetter in Baden-Württemberg: Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen

Etliche vollgelaufene Keller und überflutete Straßen sorgten in den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald für zweistellige Einsatzzahlen. Auf einer Bundesstraße bei Biederbach (Kreis Emmendingen) kam es zu einem Erdrutsch. Nicht weit davon entfernt war eine Straße wegen der Wassermengen nicht mehr befahrbar und musste für eine Stunde gesperrt werden. Zudem lief dort ein Sportwagen mit Wasser voll. Die Gutachtalbrücke bei Titisee-Neustadt drohte wegen der Wassermassen einzubrechen. Nun sind längerfristige Bauarbeiten erforderlich. Vermutlich wird die Brücke deshalb für mehrere Tage gesperrt.

Extremer Hagel und starker Regen traf den Landkreis Tuttlingen. Wie die Polizei aus Konstanz mitteilte, seien innerhalb einiger Minuten Keller vollgelaufen, Flure, Fahrzeuge und Gebäude beschädigt worden. Außerdem traten Bäche und Flüsse über ihre Ufer.

Unwetter verursachen großen Schaden in Landkreisen Tuttlingen und Heilbronn

Besonderer Schwerpunkt der Unwetter waren Teile Trossingens, Durchhausen (beide Kreis Tuttlingen) und Talheim (Kreis Heilbronn). Wie die Polizei aus Konstanz mitteilte, gehen erste vorsichtige Schadensschätzungen der Einsatzkräfte vor Ort in die Hunderttausende.

Gewitter zum Wochenstart erwartet

Der DWD maß bei dem Unwetter teilweise 40 Liter Regen pro Quadratmeter, wie ein Meteorologe des DWD sagte. Auch am Montag werden wieder Gewitter erwartet – teils unwetterartig. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 23 und 29 Grad. Der Dienstag zeigt sich wechselnd bewölkt bei Höchstwerten zwischen 17 und 23 Grad. Im Süden und Südosten sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich.

Auch in Bayern soll es zum Wochenstart Gewitter geben. Am Mittag und Nachmittag ziehen in der Westhälfte des Freistaats und an den Alpen vereinzelte Gewitter mit Starkregen bis zu 15 Liter pro Quadratmeter und Windböen mit bis zu 60 km/h auf. In einzelnen Gemeinden sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch Unwetter mit heftigem Starkregen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und kleinkörnigem Hagel möglich. (mit dpa)